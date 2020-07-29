На Львівщині створять управління охорони об’єктів культурної спадщини

Для збереження культурних пам’яток Львівщини в облдержадміністрації створять управління охорони об’єктів культурної спадщини. Відповідне розпорядження підписав голова ЛОДА Максим Козицький. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Новий пам’яткоохоронний орган створять у складі Департаменту архітектури та розвитку містобудування. Він займатиметься моніторингом, виявленням та обліком пам’яток, їх охороною та збереженням, реалізацією обласних та державних програм. Також це управління має пильнувати за дотриманням пам’яткоохоронного законодавства, співпрацювати з іншими органами влади та службами задля якнайефективнішого збереження спадщини на Львівщині.

На Львівщині лише офіційно є понад 8,5 тисяч пам’яток архітектури. У різний час ними вже опікувалося управління охорони культурної спадщини у Львівській ОДА. Кілька років тому його черговий раз ліквідували, залишивши однойменний відділ у складі департаменту архітектури.

«Нашим замкам та іншим об’єктам культурної спадщини потрібна стратегія збереження і розвитку. Необхідний постійний моніторинг та оновлення реєстру пам’яток. А також – співпраця з українськими і міжнародними інституціями, які спроможні співфінансувати проєкти, що стосуються збереження і відновлення культурних об’єктів в нашій області», – розповіла директорка департаменту архітектури та розвитку Олена Василько.

Найближчим часом у ЛОДА обіцяють оголосити відповідні конкурси і сформувати команду нового управління.

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