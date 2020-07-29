На Львівщині експолковника звинувачують у лобіюванні махінацій із закупівлями

На Львівщині повідомили про підозру колишньому заступнику начальника Головного військового представництва Міноборони України в регіоні, який завдав збитків державі на 2 мільйони гривень. Про це Львівському порталу повідомили в Управлінні Служби безпеки України у Львівській області.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що полковник у листопаді 2018 року тимчасово виконував обов’язки начальника представництва. Перебуваючи на посаді він допустив недбале ставлення до військової служби під час контролю за здійсненням закупівлі товарів для військових частин Національної гвардії. Закупки відбувались у межах виконання контрактів державного оборонного замовлення.

В СБУ зазначають, що через дії фігуранта державі було завдано збитків на загальну суму 2 мільйони гривень.

Наразі зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 425 (недбале ставлення до військової служби) Кримінального кодексу України.

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