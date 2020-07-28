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У Пустомитівському районі розбився скутерист

Наталя Дуляба

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У понеділок, 27 липня, на трасі Львів – Пустомити – Меденичі розбився насмерть скутерист. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

 

Встановлено, що аварія сталась орієнтовно о 08:30 год. між селами Гуменець і Щирець Пустомитівського району.

50-річний водій скутера Honda Dio, мешканець Миколаївського району, не впорався з керуванням і перекинувся. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

Наразі всі деталі події з’ясовуються.

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