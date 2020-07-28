У Львові двоє п’яних чоловіків напали та побили поліцейських

У Львові на вулиці Кульпарківській двоє нетверезих чоловіків, які порушували публічний порядок, напали на поліцейських, котрі прибули на виклик. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Як інформують правоохоронці, 27 липня близько 17.00 екіпаж патрульної поліції Львівської області прибув за викликом на вулицю Кульпарківську. На місці події поліцейські виявили осіб, котрі перебували у нетверезому стані, порушували публічний порядок, поводились агресивно та нецензурно висловлювались.

Під час встановлення осіб порушників, вони чинили опір правоохоронцям, спричинивши їм тілесні ушкодження та пошкодивши однострої. Зловмисників було доставлено у Франківський відділ поліції. Порушниками иявилися мешканці Золочівського району та міста Львова, віком 46 та 48 років

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на термін до п’яти років або позбавлення волі на той самий термін.

Проводиться досудове розслідування.