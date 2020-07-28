У будинку на вулиці Поповича відреставрували старовинні «двері-ковбойки»

У Львові у будинку на вулиці Поповича, 8 за кошти міста та мешканців відреставрували старовинну браму. Про це інформує Бюро спадщини.

Окрім комплексу робіт над дверима, було відновлено втрачену красу вітражного засклення.

«Більшість внутрішніх дверей в історичних будинках Львова виготовлені з хвойних порід дерев, це «м’яке» дерево. Так звані «двері-ковбойки» мають систему відкривання, яка дозволяє відкриватися як всередину, так і назовні, – через цю особливість дверні полотна були сильно понищені і деформовані», – розповів реставратор Павло Войтович.

В процесі робіт, майстри-реставратори старались повторити стару технологію фарбування, яка залишилась на автентичних вікнах цього будинку.

«Збереглось дві частинки автентичного кольорового скла, ще декілька ми знайшли по під’їду зібравши це в певну комбінацію. Задля безпеки ми встановили вставку з прозорого скла, щоб мешканці мали змогу побачити чи не стоїть хтось навпроти», – поділився реставратор.

Браму відновили завдяки програми співфінансування з мешканцями.

«Загальна вартість реставрації – понад 45 000 грн з яких місто оплатило майже 31 600 грн, а іншу частину – мешканці. До слова, це вже не перший відреставрований об’єкт в цьому під’їзді, раніше в межах програми співфінансування, тут було відновлено зовнішню браму. Також за власної ініціативи мешканці будинку відреставрували двері в двір та на балкон цього будинку. Це чудовий приклад збереження спадщини львів’янами», – розповів директор ЛКП «Бюро спадщини» Павло Богайчик.

Зазначимо, цього року місто планує відреставрувати щонайменше 40 дверей в будинках, які розташовані в історичній частині міста. Усі роботи проводять відомі місцеві реставратори по дереву та металу. При реставрації брам 70% вартості робіт оплачуються із міського бюджету, 30% – сплачують мешканці.

Зазначимо, взимку минулого року у Львові також почала діяти програма співфінансування між містом і мешканцями на реставрацію вікон у будинках, які належать до культурної спадщини міста. А з 2020 року мерія ввела програму реставрації ще й історичних балконів. Детальніше про це читайте за цим посиланням.

Нагадаємо, Львівський портал побував на екскурсії відреставрованими брамами Львова. З ТОП-локаціями зі старовинними брамами Львова можна ознайомитися тут.

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Фото: Бюро спадщини