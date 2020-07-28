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На Сихові потяг збив пенсіонера

Наталя Дуляба

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У понеділок ввечері, 27 липня, поблизу станції «Сихів» на залізничній колії виявили мертвого чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Мертвого чоловіка, який лежав просто на залізничній колії, виявив орієнтовно о 20:40 год. машиніст потяга Київ – Івано-Франківськ.

На місці працювала слідчо-оперативна група та співробітники інших спецслужб. Встановлено, що загиблим є 78-річний львів’янин. Тіло пенсіонера скерували на судово-медичну експертизу.

За попередніми даними правоохоронців, чоловік загинув внаслідок наїзду потяга.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст.115 (умисне вбивство) ККУ із приміткою «самогубство».

Наразі триває слідство.

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