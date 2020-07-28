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На Самбірщині автобув з’їхав у кювет: є постраждалі

Ольга Денисяка

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Зранку 28 липня у Самбірському районі автобус з’їхав у кювет. Внаслідок ДТП травмувались семеро пасажирів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Аварія сталась близько 9:20 год. поблизу села Велика Озимина у Самбірському районі.

Як попередньо встановили поліцейські, водій маршрутного автобуса «БАЗ-А079» сполученням «Самбір-Дрогобич», 59-річний житель Самбора, на повороті не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.

Внаслідок ДТП семеро пасажирів автобуса, в тому числі й 4-річна дитина, звернулися за медичною допомогою. Наразі їх діагнози уточнюються.

За фактом слідчі Самбірського відділення поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті  – обмеження волі до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на цей же термін.

Поліцейські встановлюють обставини події.

  

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Фото: Нацполіція Львівщини

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