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У Львові до 74 будинків досі не повернули гарячу воду

Ольга Денисяка

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Станом на 28 липня у Львові гарячу воду отримують мешканці 1026 будинків. Без гарячого водопостачання досі залишаються 74 будинки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

У Галицькому районі гарячу воду отримують 9 будинків. Без гарячого водопостачання –  будинки на вул. Венеціанова, 15 і вул. Вітовського, 38 через ремонтні роботи на газовому обладнанні.

У Личаківському районі гарячу воду отримують 77 будинків, без води  –  36 будинків. Так, через гідравлічні випробування внутрішньоквартальних теплових мереж до котелень на вул. Таджицька, 4а, вул. Довбуша, 20, вул. Солодова, 6, вул. Братуня, 9, до 30 липня, призупинено подачу гарячої води в будинки на вул. Пасічна, 22, 38, 42, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 62б, 62 В, 70, Медової Печери, 5, 7, 9, 11, 27, 29, 39, 39а, Таджицька, 11а, Довбуша, 6а, Піскова, 7, 9, Солодова, 10, Студентська, 2; Коциловського, 20, 28, Братуня, 3, род. Крушельницьких, 3, 5. Також будинки на вул. Ольжича, 13, Павлика, 3 Левицького, 25а, Академіка Павлова, 6, 6б не отримують гарячу воду через ремонтні роботи на газовому обладнанні.

У Сихівському районі гарячу воду без гарячої води залишаються будинки на вул. Вернадського, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, вул. Драгана, 1, 11, 17, 19, 21, вул. Скрипника, 39, пр. Червоної Калини, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114 через ремонт теплової мережі. Завершити роботи і відновити подачу гарячої води планують до 29 липня. Також будинок на вул. Вернадського, 12 не отримує гарячу воду через пориви внутрішньобудинкової системи. Роботи виконують балансоутримувачі будинків. Після завершення ремонтних робіт ЛМКП «Львівтеплоенерго» відновить подачу гарячої води.

У Франківському районі гарячу воду отримують 263 будинки, без гарячої води 10 будинків. Будинки на вул. Пулюя, 33а, 36 не отримують гарячу воду через ліквідацію пориву на тепловій мережі до ЦТП на вул. Пулюя, 36а. Завершити роботи і відновити подачу гарячої води планують до 31 липня. Натомість до 29 липня планують відновити подачу гарячої води до будинків на Тролейбусна, 7, вул. Бой-Желенського, 14, вул. Карпинця, 27, вул. Лукаша, 1, 2, 4, 5, вул. Відкрита, 1.

У Шевченківському районі гарячу воду отримують 266 будинків, без гарячої води 1 будинок на вул. Щепова, 4 через ліквідацію поривів на теплових мережах. Відновити гаряче водопостачання планують до 1 серпня.

Як повідомляв Львівський портал, із 15 червня у Львові стартували гідравлічні випробування тепломереж, на час яких призупиняється подача гарячої води мешканцям.

Раніше у мерії обіцяли провести цьогорічні гідравлічні випробування після завершення карантину.

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