На Мостищині п’яний водій насмерть збив пішохода і втік

Ввечері 25 липня у Мостиському районі водій легковика «Фольксваген» насмерть збив 52-річного місцевого мешканця і втік. Згодом правоохоронці розшукали втікача, тепер йому загрожує до восьми років за ґратами. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, 25 липня близько 20:20 год. у Мостиське відділення поліції повідомили про те, що на автодорозі «Львів-Шегині», неподалік села Княжий Міст Мостиського району, невідомий водій, керуючи невстановленим автомобілем, збив пішохода та втік. Від отриманих травм чоловік помер на місці ДТП.

Правоохоронці встановили особу загиблого – 52-річного місцевого мешканця, а також водія, який скоїв наїзд на пішохода. Ним виявився 30-річний житель Буського району, який керував легковиком «Фольксваген» у стані алкогольного сп’яніння.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) та ч.3 ст.135 (Залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей – позбавлення волі на термін до восьми років. Зловмисника затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Досудове розслідування триває.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Нацполіція Львівщини