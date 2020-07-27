Було – стало. У будинку на вулиці Лісній відновили історичну металеву браму

У Львові завершили відновлення металевої брами у будинку на вулиці Лісній, 18, що поблизу Львівської духовної семінарії на вул. Лисенка. Історичні двері фахівці відновлювали близько двох з половиною місяців. Про це Львівському порталу повідомили у ЛКП «Бюро спадщини».

«Досить складно впізнати в цій відновленій, красивій брамі ту, яка стояла тут ще донедавна. Там була деформована конструкція, заіржавілі елементи, зруйновані завіси. Засклення складалося з різноманітних старих скелець, деякі були розбиті, деякі зафарбовані фарбою», – розповів реставратор Юрій Миколаїшин.

Окрім того, фахівці відновили місця, де врізався старий код замка, а також металеві елементи оздоби, які були втрачені.

«У цієї брами надзвичайно гарне оздоблення. І хоч в радянський період її «щедро» зафарбували чорною фарбою, – це не завадило нам віднайти її рідний колір. Благородні темно-зелені відтінки гармонійно відповідають рослинному оздобленню брами, а відновлене засклення додає родзинки», – поділився реставратор.

Браму відновили завдяки програми співфінансування з мешканцями.

«Загальна вартість реставрації становила 54 500 грн з яких місто оплатило більше 38 000 грн, а іншу частину – мешканці», – розповів директор ЛКП «Бюро спадщини» Павло Богайчик.

Як зазначають у ЛКП «Бюро спадщини», цьогоріч місто планує відреставрувати щонайменше 40 дверей в будинках, які розташовані в історичній частині міста. Усі роботи проводять відомі місцеві реставратори по дереву та металу. При реставрації брам 70% вартості робіт оплачуються із міського бюджету, 30% – сплачують мешканці.

Зазначимо, взимку минулого року у Львові також почала діяти програма співфінансування між містом і мешканцями на реставрацію вікон у будинках, які належать до культурної спадщини міста. А з 2020 року мерія ввела програму реставрації ще й історичних балконів. Детальніше про це читайте за цим посиланням.

Нагадаємо, Львівський портал побував на екскурсії відреставрованими брамами Львова. З ТОП-локаціями зі старовинними брамами Львова можна ознайомитися тут.

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Фото: «Бюро спадщини»