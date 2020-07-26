У Східниці поліцейські врятували пенсіонера, який впав у річку

Під час патрулювання у Східниці правоохоронці врятували старшого чоловіка, який зірвався із крутого берега річки. Про це Львівському порталу повідомили у Нацполіції Львівщини.

Ввечері 11 липня під час патрулювання у селищі Східниця поліцейські помітили чоловіка, який, стоячи на краю крутому березі річки, не втримався та зірвався вниз.

Правоохоронці негайно кинулись йому на допомогу. Скориставшись рятувальними тросами, вони підняли пенсіонера з урвища живим та неушкодженим. Від допомоги медиків чоловік відмовився.

Згодом врятований чоловік написав листа подяки правоохоронцям, які врятували його від загибелі.

«Хочу щиро подякувати за рішучість, уважність та злагодженість дій лейтенанту поліції Ігорю Фединцю, старшому лейтенанту поліції Василю Бучку, старшому сержанту поліції Івану Крецулу та старшому сержанту поліції Андрію Цікалишину, які побачили, що мені загрожує смертельна небезпека та без роздумів кинулись на порятунок», – написав пенсіонер у своєму листі.

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