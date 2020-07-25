Зеленський хоче, щоб Україна однією з перших могла купити вакцину від COVID-19

Володимир Зеленський взяв під контроль можливість України бути у списку тих держав, що куплять вакцину від коронавірусу, як тільки її винайдуть. Про це повідомляє пресслужба президента.

Президент провів традиційну нараду з представниками уряду, правоохоронних органів та інших відомств щодо епідеміологічної ситуації в країні та заходів із запобігання поширенню коронавірусу.

Володимир Зеленський поцікавився, яка ситуація перебування України в черзі на отримання вакцини від COVID-19, коли її винайдуть.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов запевнив, що тримає контакт із компаніями та дипломатами різних країн, вивчаючи інформацію щодо вакцини від коронавірусу.

«Наші дипломатичні контакти та світові ресурси повідомляють про те, що вакцину виготовляють уже в кількох країнах. Навіть якщо вона буде готова наступного року, Україна повинна бути серед перших країн, які матимуть змогу закупити вакцину. Ми повинні думати про це вже зараз. Весь світ шикується в черги», – наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що вакцинувати від коронавірусу потрібно всіх, у кого не буде протипоказань. Першочергово щеплення мали б робити медикам та працівникам силових структур, згодом – людям похилого віку, які є у групі ризику.

Наразі найближчою до винайдення вакцини від коронавірусу є компанія з Китаю. Попередньо відомо, що одна доза буде коштувати близько 20 доларів. Для повної вакцинації людині потрібно ввести дві такі дози.

Як писав Львівський портал, президент України Володимир Зеленський пообіцяв 1 млн доларів тому, хто винайде дієву вакцину від коронавірусу.

Станом на середину червня в Європі вже замовили 400 млн доз вакцини від COVID-19, яку розробляє компанія AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом. Нещодавно у Великій Британії на людях випробовували ще одну вакцину від коронавірусу. Детальніше – тут.

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