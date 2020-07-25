У Львові склали присягу майже 200 нацгвардійців

Майже дві сотні новоспечених нацгвардійців у Львові присягнули на вірність українському народові. Всі урочистості проходили без родичів та близьких військових. Про це Львівському порталу повідомили у військовій частині 3002 Нацгвардії України.

Урочисту присягу у Львові склали майже 200 нацгвардійців із різних куточків України. Всі вони служитимуть не лише у Львові, а й у Рівному, Тернополі та Ужгороді.

Зазначимо, що всі урочистості відбувалися із дотриманням карантинних обмежень – на військовому плацу не було родичів та друзів новоспечених нацгвардійців.

«Епідеміологічна ситуація внесла свої корективи, тож присягу довелось проводити у дуже тісному військовому колі. Хлопців після такої важливої події не обійняли батьки, але усі вони спостерігали за трансляцією в режимі онлайн», – йдеться у повідомленні.

Військові зізнаються, що у цей важливий день їм бракувало поруч рідних та друзів. Проте наголошують: обов’язок перед державою виконуватимуть із честю і гордістю.

«Час пролетить дуже швидко, і я знову буду поруч з рідними. Але зараз мене переповнює гордість, що я не втік від військової служби, що зі мною поруч такі ж хлопці, як і я», – відзначив нацгвардієць Дмитро.

Нагадаємо, через коронавірус призов в Україні цьогоріч змістився на півтора місяця. Замість 1 квітня він розпочався 15 травня і триватиме до кінця липня.

До лав Збройних Сил України від Львівщини відправлять 730 людей. Найбільше призовників служитимуть у Національній гвардії – 415 осіб, ще 252 – у ЗСУ, 48 осіб – у прикордонних військах та 25 – у Державній спеціальній службі транспорту.

Станом на середину червня планове завдання щодо призову-2020 вже майже виконали такі Городоцький, Жовківський та Жидачівський райони. Натомість аутсайдером був Львів.

Всіх майбутніх солдатів попередньо збирають в одному місці, де всі вони проходять двотижневу обсервацію, а також проходять ІФА-тестування, яке визначає, чи є в організмі антитіла до COVID-19. Після цього призовники відправляються на навчання.

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Фото: Нацгвардія