У Мін'юсті запускають подарункові сертифікати на платні камери в СІЗО

Міністерство юстиції оголосило про запуск подарункових сертифікатів на користування послугами платних камер у СІЗО. Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр юстиції Денис Малюська.

«Вас запросили на день народження чиновника, судді або політика? Може навпаки, забули запросити? Все ще роздумуєте над подарунком? Ми знаємо вихід! Від сьогодні Мін’юст пропонує нову послугу – ми пропонуємо подарункові сертифікати на користування послугами платних камер у українських слідчих ізоляторах! Подаруйте знайомому подарунковий сертифікат, і, якщо його візьмуть під варту, він зможе потрапити у камеру з поліпшеними умовами утримання!», – наголосив посадовець.

Він зауважив, що хоча пост у Facebook і є жартівливим, сама послуга – не жарт.

Сертифікат діятиме лише протягом 6 місяців після придбання. Якщо протягом цього часу подарунковим сертифікатом не скористаються, його кошти обіцяють зарахувати у якості благодійної допомоги відповідному слідчому ізолятору.

Придбати сертифікат можна прямо з комп’ютера або смартфону:

перейдіть за цим посиланням https://online.minjust.gov.ua/kvsn/

оберіть слідчий ізолятор

оберіть кількість днів ув’язнення (у днях, тижнях або місяцях) та вартість

сплатіть послугу

роздрукуйте сертифікат та квитанцію, який надійде вам на електронну пошту

подарунок готовий.

«Я не певен чи десь у інших країнах є платні камери у слідчих ізоляторах, а от подарункові сертифікати – точно наш ексклюзив… Придбаваючи сертифікати, пам’ятайте, кошти підуть на благородну мету дотримання європейських стандартів у слідчих ізоляторах», – наголосив Денис Малюська.

На початку травня Львівський портал інформував про те, що в Україні запустили функціонування платних камер з поліпшеними умовами розміщення у слідчих ізоляторах.

Додамо, що вартість платної камери у Львівському слідчому ізоляторі становить 1 тисячу гривень за добу, 3,5 тисячі гривень – за тиждень та 4 тисячі гривень – за місяць.

Наприкінці червня у Мін’юсті показали, як зробили перші ремонти у безкоштовних камерах за гроші, отримані від ув’язнених, які перебувають у платних камерах.

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