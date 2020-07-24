У Львові чадним газом отруїлася дворічна дитина

У четвер, 23 липня, у Львові через отруєння чадним газом до лікарні потрапили двоє людей, серед них – дворічна дитина. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Близько 15:45 год. на вул. Академіка Люльки, 5 у Львові отруїлись чадним газом дві особи, серед них – дворічна дитина. Обох постраждалих у стані середнього ступеню важкості було госпіталізовано у Львівську обласну клінічну лікарню та Львівську обласну дитячу клінічну лікарню «Охматдит».

Квартира обладнана газовою колонкою. Аварійною бригадою ПрАТ «Львівгаз» тимчасово припинено подачу газу до квартири. Обставини події встановлюються.

За даними міськради Львова, від початку року у Львові трапилось 37 випадків отруєння чадним газом, внаслідок яких постраждали 83 особи, з них 25 – діти, ще троє осіб загинули. Усі випадки отруєння трапились через недотримання правил безпеки користування газовими приладами.

Також чадний газ забрав життя завідувачки поліклінічного відділення клінічної лікарні Львівської залізниці Ліліани Александер та її сина.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.