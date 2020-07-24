На вулиці Лисенка відреставрували столітню дубову браму

У Львові поблизу парку «Знесіння» реставратори відновили історичні столітні двері у будинку на вулиці Лисенка, 46. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі «Бюро спадщини».

Якщо раніше брама була непомітною, то тепер фахівці змогли повернути її автентичний вигляд. Дубові історичні двері за підтримки ЛКП «Бюро спадщини» фахівці відновлювали впродовж півтора місяця.

«Цей будинок був побудований у 1913 році і за свій столітній вік брама звісно потребувала втручання фахівців. Як і в переважній більшості львівських дверей, через тогочасну специфіку їх встановлення нижня частина зносилася, прогнила і потребувала заміни. Ми вирівняли дверну коробку, яка з цієї ж причини деформувалась», – сказав майстер-реставратор Олександр Савчук.

Також фахівці відновили втрачені дерев’яні елементи та замінили притворну планку. Тут було встановлено нову клямку, яка відповідає стилістиці подібних брам.

«Раніше тут було дуже гарне засклення, ми знайшли декілька скельця виготовили ті, яких не вистачало. Фасетне скло має надзвичайно гарний перелив, а під сонячними променями додає історичного шарму під’їзду. Під час зняття значного нашарування фарби, ми виявили сліди від втрачених ґраток, які відновили та виділити іншим відтінком, для контрасту», – додав майстер-реставратор.

Реставрація брами коштувала близько 48 тис. грн, з яких 70% оплатило місто в рамках програми співфінансування. Решту витрат взяли на себе мешканці будинку.

У «Бюро спадщини» зазначають, що цьогоріч місто планує відреставрувати щонайменше 40 дверей в будинках, які розташовані в історичній частині міста. Усі роботи проводять відомі місцеві реставратори по дереву та металу. При реставрації брам 70% вартості робіт оплачуються із міського бюджету, 30% – сплачують мешканці.

Зазначимо, взимку минулого року у Львові також почала діяти програма співфінансування між містом і мешканцями на реставрацію вікон у будинках, які належать до культурної спадщини міста. А з 2020 року мерія ввела програму реставрації ще й історичних балконів. Детальніше про це читайте за цим посиланням.

Нагадаємо, Львівський портал побував на екскурсії відреставрованими брамами Львова. З ТОП-локаціями зі старовинними брамами Львова можна ознайомитися тут.

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Фото: «Бюро спадщини»