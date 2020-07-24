На площі Ринок молоді львів'яни побилися з іноземцями

На площі Ринок близько 5:00 год. ранку 24 липня сталася бійка між іноземцями та місцевими мешканцями. Конфлікт виник через те, що іноземці почали чіплятися до дівчат. Відповідні фото опублікували на «Гарячій лінії міста».

Як поінформували у патрульній поліції Львівщини, конфлікт почався з того, що троє іноземців віком 28, 29 та 35 років почали приставати до дівчат, які сиділи у цей час на лавці на площі Ринок. За дівчат вирішили заступитися троє місцевих мешканців віком 23, 24, 25 років.

Між чоловіками зав’язалася бійка. Врегулювати конфлікт спершу приїхали два екіпажі поліції, що знаходилися поруч.

Внаслідок бійки двоє мешканців Львова отримали травми. В одного вибитий зуб, в іншого – струс мозку. Обоє написали заяви у поліцію. На 24-річного парубка склали постанову про появу у нетверезому вигляді в публічному місці. Іноземці заяв у поліцію не писали.

«У Галицький відділ поліції було запрошено семеро осіб. Встановлено їхні особи», – зазначила у коментарі Львівському порталу речниця ГУ НП у Львівській області Світлана Добровольська.

Наразі правоохоронні органи вирішують питання правової кваліфікації події.

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