Львівська залізниця відновлює рух 46 приміських поїздів: графік

«Укрзалізниця» відновлює курсування 46 приміських територією обслуговування «Львівської залізниці». Перші з них вирушать у рейси вже 24 липня, решта – на наступному тижні. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі УЗ.

З 24 липня відновляться наступні приміські поїзди:

№ 6109 Львів – Мостиська-2 09:00-11:03;

№ 6112 Мостиська-2 – Львів 16:42-19:05;

№ 6437 Коломия – Івано-Франківськ 21:05-23:00;

№ 6452 Коломия – Заліщики 08:30-11:38;

№ 6451 Заліщики – Коломия 12:39-15:38;

№ 6441 Коломия – Рахів 09:05-13:22;

№ 6442 Рахів – Коломия 14:22-18:18;

№ 6092 Львів – Здолбунів 10:08-14:31;

№ 6093 Здолбунів – Львів 09:30-13:19;

№ 6204 Тернопіль – Підволочиськ 09:19-10:35;

№ 6207 Підволочиськ – Тернопіль 18:19-19:33.

З 25 липня:

№ 6021 Львів – Сянки 09:25-13:50;

№ 6022 Сянки – Львів 14:50-19:30;

№ 6187 Львів – Мукачево 09:07-15:08;

№ 6506 Мукачево – Стрий 16:06-19:50;

№ 6042 Львів – Тернопіль 08: 39-11:35;

№ 6045 Тернопіль – Львів 16:30-19:36;

№ 6438 Івано-Франківськ – Коломия 05:35-07:50;

№ 6404/6403 Івано-Франківськ – Яремче 08:23-10:20;

№ 6404/6403 Яремче – Івано-Франківськ 17:04-19:00.

З 27 липня:

№ 6008 Трускавець – Львів 05:46-08:20.

До 1 серпня буде відновлено курсування:

№ 6062 Львів – Ходорів 09:05-11:18;

№ 6067 Ходорів – Львів17:15-19:37;

№ 6051 Стоянів – Львів 04:58-07:30;

№ 6052 Львів – Стоянів 09:40-22:13;

№ 6081 Ходорів – Стрий 05:54-07:00;

№ 6086 Стрий – Ходорів 20:20-21:30;

№ 6132 Самбір – Стрий 04:46-07:20;

№ 6135 Стрий – Самбір 17:58-20:03;

№ 6131 Стрий – Самбір 05:25-07:38;

№ 6136 Самбір – Стрий 17:15-19:30;

№ 6001 Рава Руська – Львів 04:43-06:52;

№ 6006 Львів – Рава Руська 20:45-23:00;

№ 7001 Львів – Мукачево 07:15-11:29;

№ 7002 Мукачево – Львів 15:56-20:08;

№ 6123 Львів – Шкло 17:23-18:48;

№ 6124 Шкло – Львів 19:00-20:28;

№ 6370 Стоянів – Ківерці 04:10-07:20;

№ 6369 Ківерці – Стоянів 20:52-23:52;

№ 6323 Олевськ – Сарни 04:00-06:19;

№ 6326 Сарни – Олевськ 20:31-23:52;

№ 6341/6342 Сарни – Здолбунів 06:29-09:20;

№ 6519/6520 Мукачево – Ужгород – Сянки 08:25-10:32/10:40-13:40;

№ 6565/6566 Сянки – Ужгород – Мукачево 14:05-17:05/17:15-19:14;

№ 6576 Батьово – Солотвино 07:30-12:40;

№ 6593 Солотвино – Батьово 17:12-23:10.

«Укрзалізниця» нагадує, що під час подорожей обов’язковим є використання пасажирами та залізничниками засобів індивідуального захисту. У разі виявлення порушень залізничники будуть вимушені викликати працівників Національної поліції України.

Призначення приміських поїздів здійснюється відповідно до прийнятих рішень обласних регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій по кожній області окремо.

Нагадаємо, відновити залізничне сполучення на Львівщині дозволили 22 червня на останньому засіданні обласної ТЕБ і НС.

Рух приміських потягів на Львівщині відновили з 25 червня.

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