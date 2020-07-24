Готелі Львова звільнили від сплати туристичного податку до кінця 2020 року

Готелі Львова не платитимуть туристичний збір до кінця 2020 року. Відповідне рішення сьогодні, 24 липня, прийняла сесія Львівської міської ради. «За» проголосували 38 депутатів, передає кореспондент Львівського порталу.

Так, Львівська міська рада внесла зміни до заходів підтримки підприємців на час коронавірусного карантину.

У попередній редакції ухвали було визначено, що туристичний збір із готелів Львова призупиняється із 17 березня і до завершення карантину. Тепер мерія визначила, що готелі звільняються від сплати цього податку до кінця 2020 року.

Через звільнення готелів сплати туристичного збору до кінця року бюджет Львова не отримає 9,4 млн грн.

Нагадаємо, через кризу, яка виникла у зв’язку з коронавірусним карантином, Львівська міська рада ввела низку пільг для малого і середнього бізнесу. Детальніше про це читайте за цим посиланням.

Як писав Львівський портал, карантин в Україні ввели з 12 березня. Суворі обмеження почали знімати в середині травня, а потім по всій території держави запровадили адаптивний карантин. Пом’якшення або посилення карантину кожна область вводить самостійно, зважаючи на ситуацію із COVID-19. Нещодавно уряд продовжив адаптивний карантин до кінця літа.

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