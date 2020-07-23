П'яний 28-річний мешканець Мостищини викрав трактор і врізався у стіну

У Мостиському районі 28-річний чоловік викрав трактор та в’їхав на ньому у стіну. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Як зазначається, 20 липня надійшло повідомлення про те, що на території однієї з агрофірм невідомий чоловік викрав трактор «МТЗ-82», і здолавши не більше 25 метрів, в’їхав у стіну.

На місці працювали слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Правоохоронці встановили особу зловмисника – 28-річного місцевого мешканця. Також встановлено, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Слідчі Мостиського відділення поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, від трьох до п’яти років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

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