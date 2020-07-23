ОСТАННІ НОВИНИ

Футбольним вболівальникам дозволили повернутися на трибуни стадіонів

Соломія Головіна

|

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко повідомив на своїй сторінці у Facebook, що футбольні вболівальники повертаються на трибуни стадіонів.

 

Він зауважив, що міністр охорони здоров’я Максим Степанов погодив допуск у тестовому режимі глядачів на матчі плей-оф Української прем’єр-ліги за путівку в другий кваліфікаційний раунд Ліги Європи, які відбудуться 25 і 29 липня.

«Як і обіцяв раніше, трибуни стадіонів, де відбуватимуться матчі, буде можливість заповнити на 25%. Звичайно ж, окрім дотримання дистанції, глядачі, як і всі учасники поєдинків, будуть також зобов’язані дотримуватись й інших вимог карантинного режиму. Рішення МОЗ – це ще одна надзвичайно важлива перемога українського футболу над COVID-19», – написав президент УАФ.

При цьому Андрій Павелко додав, що у разі позитивного досвіду проведення цих матчів та за умов сприятливої епідемічної ситуації, в серпні МОЗ розгляне можливість допуску на сектори стадіонів вже 50% глядачів від загальної кількості наявних місць на стадіоні.

«Повернення вболівальників на трибуни – пріоритетна ціль Української асоціації футболу в нинішніх непростих для всіх нас умовах. Дякую особисто Максиму Степанову, головному санітарному лікарю України Віктору Ляшку та всій команді УАФ за спільну продуктивну роботу!», – резюмував Андрій Павелко.

Львівський портал інформував, що з 22 травня в рамках чергового етапу послаблення карантину в Україні дозволили проводити спортивні змагання.

Українська прем’єр-ліга відновила сезон 2019/2020 30 травня. Матчі вирішили проводити без глядачів.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Реклама партнерів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Перший день роботи львівських дитсадків: що змінилось для дітей та батьків
Наталя ДУЛЯБА, Ольга ДЕНИСЯКА
Перший день роботи львівських дитсадків: що змінилось для дітей та батьків

Після чотирьох місяців вимушеного карантину через COVID-19 у Львові нарешті дозволили відкрити дитячі садки. До організа...

Здорове харчування на Львівщині: «АТБ» динамічно розширює мережу в західних регіонах
Анастасія ПИЖ
Здорове харчування на Львівщині: «АТБ» динамічно розширює мережу в західних регіонах

Перші шість місяців поточного року стали безпрецедентним випробуванням на міцність як для вітчизняного торговельного біз...

Наймолодший хормейстер України. Історія 26-річного диригента Львівської опери
Соломія ГОЛОВІНА
Наймолодший хормейстер України. Історія 26-річного диригента Львівської опери

Працював три роки артистом хору «Київ», був диригентом у камерному хорі «Intermezzo» (Київ), керував вокальним ансамбле...

Онлайн-навчання чи за шкільною партою: як вчитимуться учні з 1 вересня?
Вероніка РОЙ
Онлайн-навчання чи за шкільною партою: як вчитимуться учні з 1 вересня?

Коронавірус вніс свої корективи у звичне життя кожної людини. У цей непростий час зміни торкнулися і освітньої сфери. З ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...