Футбольним вболівальникам дозволили повернутися на трибуни стадіонів

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко повідомив на своїй сторінці у Facebook, що футбольні вболівальники повертаються на трибуни стадіонів.

Він зауважив, що міністр охорони здоров’я Максим Степанов погодив допуск у тестовому режимі глядачів на матчі плей-оф Української прем’єр-ліги за путівку в другий кваліфікаційний раунд Ліги Європи, які відбудуться 25 і 29 липня.

«Як і обіцяв раніше, трибуни стадіонів, де відбуватимуться матчі, буде можливість заповнити на 25%. Звичайно ж, окрім дотримання дистанції, глядачі, як і всі учасники поєдинків, будуть також зобов’язані дотримуватись й інших вимог карантинного режиму. Рішення МОЗ – це ще одна надзвичайно важлива перемога українського футболу над COVID-19», – написав президент УАФ.

При цьому Андрій Павелко додав, що у разі позитивного досвіду проведення цих матчів та за умов сприятливої епідемічної ситуації, в серпні МОЗ розгляне можливість допуску на сектори стадіонів вже 50% глядачів від загальної кількості наявних місць на стадіоні.

«Повернення вболівальників на трибуни – пріоритетна ціль Української асоціації футболу в нинішніх непростих для всіх нас умовах. Дякую особисто Максиму Степанову, головному санітарному лікарю України Віктору Ляшку та всій команді УАФ за спільну продуктивну роботу!», – резюмував Андрій Павелко.

Львівський портал інформував, що з 22 травня в рамках чергового етапу послаблення карантину в Україні дозволили проводити спортивні змагання.

Українська прем’єр-ліга відновила сезон 2019/2020 30 травня. Матчі вирішили проводити без глядачів.

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