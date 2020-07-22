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У Львові водій під наркотиками намагався відкупитися від патрульних хабарем

Вероніка Рой

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У вівторок, 21 липня, у Львові на вулиці Городоцькій водій, котрий керував авто під дією наркотичного засобу метадон, намагався відкупитися від патрульних хабарем. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції у Львівській області.

 

Близько 18-ї години на вулиці Городоцькій трапилася ДТП, де водій автомобіля Volkswagen здійснив зіткнення з автомобілем Ford. Патрульні під час оформлення ДТП помітили в одного з водіїв ознаки наркотичного сп’яніння.

35-річний чоловік погодився пройти перевірку в медичному закладі. Результати показали, що водій під дією наркотичної речовини метадон.

Коли поліцейські разом з порушником поверталися на місце скоєння ДТП, водій вирішив запропонував патрульним неправомірну вигоду у розмірі 3500 гривень. Таким чином він хотів, аби інспектори не оформляли протокол за керування в нетверезому стані.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу Залізничного відділу поліції. Чоловік отримав два протоколи: за ч.1 ст.130 (керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП та за ст.124 (порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП. І тепер, окрім адмінвідповідальності, чоловіку загрожує ще й кримінальна відповідальність за ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) ККУ.

Фото: патрульна поліція

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