На Стрийщині загорівся мікроавтобус: постраждав водій

У середу, 22 липня, на Стрийщині загорівся мікроавтобус Fiat Ducato, який перевозив горючу рідину. У результаті загоряння опіки отримав 48-річний водій автомобіля. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Інформація про пожежу в автомобілі Fiat Ducato у селі Дуліби Стрийського району до рятувальників надійшла о 12:07 год. До місця події негайно виїхали вогнеборці. На момент прибуття рятувальників до місця виклику автомобіль був повністю охоплений вогнем.

Як з’ясувалось, мікроавтобус перевозив горючу рідину, яка загорілась. Внаслідок загоряння 48-річний водій автомобіля отримав опіки.

Пожежу вогнеборці локалізували о 12:52 та о 13:04 повністю ліквідували. Внаслідок пожежі вогонь знищив автомобіль Fiat Ducato та резервуар з горючою рідиною.

До ліквідації пожежі залучили дев’ять рятувальників та дві одиниці спецтехніки. Причини та обставини виникнення пожежі наразі встановлюються.

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Фото: ДСНС Львівщини