ОСТАННІ НОВИНИ

На ремонт дороги Стрілки-Мшанець виділили перші 100 тисяч гривень

Вероніка Рой

|

На ремонт аварійної дороги Стрілки-Мшанець, що на Старосамбірщині, виділили перші 100 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Зокрема, 100 тисяч гривень на ремонт дороги Стрілки-Мшанець виділили 21 липня під час засідання постійної комісії з питань бюджетної політики, інвестиційного планування та раціонального використання бюджетних коштів Старосамбірської районної ради.

«Ці кошти дадуть можливість розпочати процедуру закупівлі з капітального ремонту автомобільної дороги Стрілки – Мшанець протяжністю 12, 9 км», – зазначив заступник голови Львівської ОДА Юрій Бучко.

Також у ЛОДА запевняють, що впродовж двох тижнів департамент дорожнього господарства облдержадміністрації продовжить поточний ремонт 3,7-кілометрового відрізку.

Нагадаємо, мешканці Старосамбірщини неодноразово перекривали трасу Львів-Ужгород з вимогою відремонтувати аварійну дорогу Стрілки-Мшанець. Через ігнорування владою вимог пікетувальників троє жінок та священник Роман Гром оголосили голодування. Згодом у ЛОДА пообіцяли, що візьмуться за ремонт цієї дороги.

Зазначимо, розбита дорога Стрілки-Мшанець стала «славнозвісною», коли навесні 2019 року місцеві жителі зняли там відеокавер на популярну пісню «Плакала» гурту KAZKA. Ідея зняти таке відео належить священику УГКЦ отцю Роману, який служить у трьох тамтешніх селах (Мшанець, Галівка, Плоске). Текст для відео написала дружина священника Наталія, а головну роль зіграв актор, студент ЛНУ ім. І.Франка Назар Титар зі Старого Самбора.

Згодом під час візиту на Львівщину тодішній прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що йому «прикро бачити, що є ще дуже багато невідремонтованих доріг» та запевнив, що гроші на їхнє відновлення є. Але для цього потрібен час.

Пізніше у ЛОДА стверджували, що дорожники візьмуться ремонтувати дорогу Мшанець – Стрілки. Проте ремонт відклали через брак фінансування.

Як повідомляв Львівський портал, жителі сіл Старосамбірщини також реєстрували петицію про капітальний ремонт дороги Мшанець – Стрілки на сайті Кабміну та Львівської облради.

Також ми інформували, що ремонт 13 км дороги Мшанець – Стрілки може коштувати орієнтовно 270-300 млн грн. І наразі триває виготовлення проєктно-кошторисної документації.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Реклама партнерів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Перший день роботи львівських дитсадків: що змінилось для дітей та батьків
Наталя ДУЛЯБА, Ольга ДЕНИСЯКА
Перший день роботи львівських дитсадків: що змінилось для дітей та батьків

Після чотирьох місяців вимушеного карантину через COVID-19 у Львові нарешті дозволили відкрити дитячі садки. До організа...

Здорове харчування на Львівщині: «АТБ» динамічно розширює мережу в західних регіонах
Анастасія ПИЖ
Здорове харчування на Львівщині: «АТБ» динамічно розширює мережу в західних регіонах

Перші шість місяців поточного року стали безпрецедентним випробуванням на міцність як для вітчизняного торговельного біз...

Наймолодший хормейстер України. Історія 26-річного диригента Львівської опери
Соломія ГОЛОВІНА
Наймолодший хормейстер України. Історія 26-річного диригента Львівської опери

Працював три роки артистом хору «Київ», був диригентом у камерному хорі «Intermezzo» (Київ), керував вокальним ансамбле...

Онлайн-навчання чи за шкільною партою: як вчитимуться учні з 1 вересня?
Вероніка РОЙ
Онлайн-навчання чи за шкільною партою: як вчитимуться учні з 1 вересня?

Коронавірус вніс свої корективи у звичне життя кожної людини. У цей непростий час зміни торкнулися і освітньої сфери. З ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...