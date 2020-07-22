На ремонт дороги Стрілки-Мшанець виділили перші 100 тисяч гривень

На ремонт аварійної дороги Стрілки-Мшанець, що на Старосамбірщині, виділили перші 100 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Зокрема, 100 тисяч гривень на ремонт дороги Стрілки-Мшанець виділили 21 липня під час засідання постійної комісії з питань бюджетної політики, інвестиційного планування та раціонального використання бюджетних коштів Старосамбірської районної ради.

«Ці кошти дадуть можливість розпочати процедуру закупівлі з капітального ремонту автомобільної дороги Стрілки – Мшанець протяжністю 12, 9 км», – зазначив заступник голови Львівської ОДА Юрій Бучко.

Також у ЛОДА запевняють, що впродовж двох тижнів департамент дорожнього господарства облдержадміністрації продовжить поточний ремонт 3,7-кілометрового відрізку.

Нагадаємо, мешканці Старосамбірщини неодноразово перекривали трасу Львів-Ужгород з вимогою відремонтувати аварійну дорогу Стрілки-Мшанець. Через ігнорування владою вимог пікетувальників троє жінок та священник Роман Гром оголосили голодування. Згодом у ЛОДА пообіцяли, що візьмуться за ремонт цієї дороги.

Зазначимо, розбита дорога Стрілки-Мшанець стала «славнозвісною», коли навесні 2019 року місцеві жителі зняли там відеокавер на популярну пісню «Плакала» гурту KAZKA. Ідея зняти таке відео належить священику УГКЦ отцю Роману, який служить у трьох тамтешніх селах (Мшанець, Галівка, Плоске). Текст для відео написала дружина священника Наталія, а головну роль зіграв актор, студент ЛНУ ім. І.Франка Назар Титар зі Старого Самбора.

Згодом під час візиту на Львівщину тодішній прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що йому «прикро бачити, що є ще дуже багато невідремонтованих доріг» та запевнив, що гроші на їхнє відновлення є. Але для цього потрібен час.

Пізніше у ЛОДА стверджували, що дорожники візьмуться ремонтувати дорогу Мшанець – Стрілки. Проте ремонт відклали через брак фінансування.

Як повідомляв Львівський портал, жителі сіл Старосамбірщини також реєстрували петицію про капітальний ремонт дороги Мшанець – Стрілки на сайті Кабміну та Львівської облради.

Також ми інформували, що ремонт 13 км дороги Мшанець – Стрілки може коштувати орієнтовно 270-300 млн грн. І наразі триває виготовлення проєктно-кошторисної документації.

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