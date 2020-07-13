Аварійна дорога Стрілки – Мшанець. Місцеві мешканці знову вийшли на пікет

У понеділок, 13 липня, у Старосамбірському районі місцеві мешканці вкотре перекрили трасу Львів-Самбір-Ужгород, вимагаючи провести капітальний ремонт дороги Стрілки-Мшанець. Про це у Facebook повідомляють організатори акції.

Серед вимог пікетувальників: завершення проєктно-кошторисної документації на 13 км дороги; виділення коштів на капітальний ремонт всієї дороги; негайний початок капітального ремонту 4 км дороги типу «чорне шосе». Обурені жителі, тримаючи в руках плакати, ходять пішохідним переходом.

«Історія така: три тижні тому проводилася акція з вимогою ремонту дороги Стрілки – Мшанець. Місцева влада в особі Петра Назара пообіцяла людям зробити 4,25 км дороги. Люди розійшлися, але відразу ж подали заяву на нову акцію за три тижні, якщо не будуть виконані обіцянки. Обіцянки не виконані, очевидно, нам просто брехали. І ще й цинічно з людей насміхаються, тому що техніка заїхала лише вчора, 10 липня (а мала заїхати ще в понеділок 22 червня), і, більше того, дороги зробиться лише 600-700 метрів, оскільки виділено лише 2 млн грн. Це підтвердив на своїй Facebook-сторінці Максим Козицький», – йдеться у заяві організаторів пікету.

Зазначимо, востаннє місцеві мешканці виходили на пікет з вимогою відремонтували дорогу Стрілки – Мшанець 17 червня.

Нагадаємо, розбита дорога Стрілки-Мшанець стала «славнозвісною», коли навесні 2019 року місцеві жителі зняли там відеокавер на популярну пісню «Плакала» гурту KAZKA. Ідея зняти таке відео належить священику УГКЦ отцю Роману, який служить у трьох тамтешніх селах (Мшанець, Галівка, Плоске). Текст для відео написала дружина священника Наталія, а головну роль зіграв актор, студент ЛНУ ім. І.Франка Назар Титар зі Старого Самбора.

Згодом під час візиту на Львівщину тодішній прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що йому «прикро бачити, що є ще дуже багато невідремонтованих доріг» та запевнив, що гроші на їхнє відновлення є. Але для цього потрібен час.

Пізніше у ЛОДА стверджували, що дорожники візьмуться ремонтувати дорогу Мшанець – Стрілки. Проте ремонт відклали через брак фінансування.

Як повідомляв Львівський портал, жителі сіл Старосамбірщини також реєстрували петицію про капітальний ремонт дороги Мшанець – Стрілки на сайті Кабміну та Львівської облради.

Також ми інформували, що ремонт 13 км дороги Мшанець – Стрілки може коштувати орієнтовно 270-300 млн грн. І наразі триває виготовлення проєктно-кошторисної документації.

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Фото: організаторів акції