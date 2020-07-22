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Частині Сихова та Личаківського району 23 липня вимкнуть воду

Соломія Головіна

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У четвер, 23 липня, буде призупинено подачу води в м. Винники, с. Чишки, до частини Личаківського і Сихівського районів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Як зазначили у диспетчерській службі ЛМКП «Львівводоканал», 23 липня, з 07:00 год. і до 24:00 год. буде призупинено подачу води в м. Винники, с. Чишки, та до частини Личаківського і Сихівського районів у зв`язку із заміною аварійної ділянки водопроводу в м. Винники на вул. Долинна.

Зокрема, водопостачання буде призупинено у Личаківський і Сихівський райони міста згідно з переліком вулиць: Пасічна, Лисиницька, Китайська, Медової Печери, Соколина, Кузьми, Стешенка, Латвійська, Майорівка, Садівнича, Ярошинської, Каштанова, Глухий Кут, Рудакі, Шафарика, Дж. Вашингтона, Пасіки Галицькі, Довга, Пирогівка, Пимоненка, 17 – 19.

Після завершення ремонтних робіт буде проведена промивка вуличної водопровідної мережі. В період промивки водопроводу можливе тимчасове погіршення якості води: забарвлення води окисом заліза (іржею), що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.

Мешканців попереджають, що стабільне водопостачання слід очікувати 24 липня з 06:00 год.

Нагадаємо, що 23 липня через планове обслуговування газових мереж на Пасічній мешканці деяких вулиць зостануться без блакитного палива. Список адрес, де тимчасово не буде газопостачання, – тут.

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