Мешканці яких вулиць у Львові 23 липня будуть без газу

У четвер, 23 липня, через планове обслуговування та ремонті роботи газових мереж на вулиці Пасічній, 84 на декількох вулицях обмежать подачу блакитного палива. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі «Львівгазу».
Зазначається, що роботи триватимуть з 10:00 до 16:00 год.
«Ми постійно перевіряємо газові мережі, щоб оперативно виявити і усунути витоки газу та інші пошкодження. Це дозволяє безпечно доставляти газ до споживачів. На жаль, провести певні види робіт без відключення газу неможливо», – зазначають в АТ «Львівгаз».
Перелік адрес, де тимчасово не буде газу 23 липня:
|Вул.Абдули Рудаки
|Вул.Врубеля 1Б
|Вул.Дж.Вашингтона 2A
|Вул.Дж.Вашингтона 10
|Вул.Дж.Вашингтона 3
|Вул.Дж.Вашингтона 5
|Вул.Дж.Вашингтона 5А
|Вул.Дж.Вашингтона 8
|Вул.Дж.Вашингтона 8
|Вул.Дж.Вашингтона 1
|Вул.Дж.Вашингтона 29А
|Вул.Дж.Вашингтона 4А
|Вул.Дж.Вашингтона 4А
|Вул.Дж.Вашингтона 7
|Вул.Дж.Вашингтона 7Б
|Вул.Дж.Вашингтона 7В
|Вул.Довга 33, 31, 35А, 35Б, 35В.
|Вул.Довга 34, 30, 30А, 42, 44, 44А
|Вул.Зелена 147
|Вул.Зелена 153
|Вул.Зелена 153А
|Вул.Зелена 251
|Вул.Зелена 254-254А, 256
|Вул.Зелена 256А
|Вул.Зелена 273
|Вул.Зелена 273
|Вул.Зелена 278, 266,-268
|Вул.Китайська 12А
|Вул.Лисинецька 22, 24, 25
|Вул.Лисинецька 2А
|Вул.Лисинецька 56-64
|Вул.Пасіки-Галицькі
|Вул.Пасічна 185, 185А, 187
|Вул.Пасічна 113, 115, 140, 142, 144
|Вул.Пасічна 123
|Вул.Пасічна 127
|Вул.Пасічна 127
|Вул.Пасічна 127А
|Вул.Пасічна 129
|Вул.Пасічна 133
|Вул.Пасічна 133, 135-167, 177
|Вул.Пасічна 133-135
|Вул.Пасічна 135
|Вул.Пасічна 141
|Вул.Пасічна 154, 154А, 154Б, 154В, 154Г, 154Д
|Вул.Пасічна 167-177
|Вул.Пасічна 83
|Вул.Пасічна 84
|Вул.Пасічна 84, 84А, 84Б, 84В, 84Г
|Вул.Пасічна 87
|Вул.Пасічна 93
|Вул.Пасічна 93
|Вул.Пимоненка 7
|Вул.Пирогівка
|Вул.Хлібна 1
|Вул.Хлібна 4
|Вул.Хлібна 4 , 4А.
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Соломія Головіна