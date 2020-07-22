Мешканці яких вулиць у Львові 23 липня будуть без газу

У четвер, 23 липня, через планове обслуговування та ремонті роботи газових мереж на вулиці Пасічній, 84 на декількох вулицях обмежать подачу блакитного палива. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі «Львівгазу».

Зазначається, що роботи триватимуть з 10:00 до 16:00 год.

«Ми постійно перевіряємо газові мережі, щоб оперативно виявити і усунути витоки газу та інші пошкодження. Це дозволяє безпечно доставляти газ до споживачів. На жаль, провести певні види робіт без відключення газу неможливо», – зазначають в АТ «Львівгаз».

Перелік адрес, де тимчасово не буде газу 23 липня:

Вул.Абдули Рудаки Вул.Врубеля 1Б Вул.Дж.Вашингтона 2A Вул.Дж.Вашингтона 10 Вул.Дж.Вашингтона 3 Вул.Дж.Вашингтона 5 Вул.Дж.Вашингтона 5А Вул.Дж.Вашингтона 8 Вул.Дж.Вашингтона 8 Вул.Дж.Вашингтона 1 Вул.Дж.Вашингтона 29А Вул.Дж.Вашингтона 4А Вул.Дж.Вашингтона 4А Вул.Дж.Вашингтона 7 Вул.Дж.Вашингтона 7Б Вул.Дж.Вашингтона 7В Вул.Довга 33, 31, 35А, 35Б, 35В. Вул.Довга 34, 30, 30А, 42, 44, 44А Вул.Зелена 147 Вул.Зелена 153 Вул.Зелена 153А Вул.Зелена 251 Вул.Зелена 254-254А, 256 Вул.Зелена 256А Вул.Зелена 273 Вул.Зелена 273 Вул.Зелена 278, 266,-268 Вул.Китайська 12А Вул.Лисинецька 22, 24, 25 Вул.Лисинецька 2А Вул.Лисинецька 56-64 Вул.Пасіки-Галицькі Вул.Пасічна 185, 185А, 187 Вул.Пасічна 113, 115, 140, 142, 144 Вул.Пасічна 123 Вул.Пасічна 127 Вул.Пасічна 127 Вул.Пасічна 127А Вул.Пасічна 129 Вул.Пасічна 133 Вул.Пасічна 133, 135-167, 177 Вул.Пасічна 133-135 Вул.Пасічна 135 Вул.Пасічна 141 Вул.Пасічна 154, 154А, 154Б, 154В, 154Г, 154Д Вул.Пасічна 167-177 Вул.Пасічна 83 Вул.Пасічна 84 Вул.Пасічна 84, 84А, 84Б, 84В, 84Г Вул.Пасічна 87 Вул.Пасічна 93 Вул.Пасічна 93 Вул.Пимоненка 7 Вул.Пирогівка Вул.Хлібна 1 Вул.Хлібна 4 Вул.Хлібна 4 , 4А.

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