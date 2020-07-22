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Мешканці яких вулиць у Львові 23 липня будуть без газу

Соломія Головіна

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У четвер, 23 липня, через планове обслуговування та ремонті роботи газових мереж на вулиці Пасічній, 84 на декількох вулицях обмежать подачу блакитного палива. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі «Львівгазу».

 

Зазначається, що роботи триватимуть з 10:00 до 16:00 год.

 

«Ми постійно перевіряємо газові мережі, щоб оперативно виявити і усунути витоки газу та інші пошкодження. Це дозволяє безпечно доставляти газ до споживачів. На жаль, провести певні види робіт без відключення газу неможливо», – зазначають в АТ «Львівгаз».

Перелік  адрес, де тимчасово не буде газу 23 липня:

Вул.Абдули  Рудаки
Вул.Врубеля 1Б
Вул.Дж.Вашингтона 2A
Вул.Дж.Вашингтона  10
Вул.Дж.Вашингтона  3
Вул.Дж.Вашингтона  5
Вул.Дж.Вашингтона  5А
Вул.Дж.Вашингтона  8
Вул.Дж.Вашингтона  8
Вул.Дж.Вашингтона 1
Вул.Дж.Вашингтона 29А
Вул.Дж.Вашингтона 4А
Вул.Дж.Вашингтона 4А
Вул.Дж.Вашингтона 7
Вул.Дж.Вашингтона 7Б
Вул.Дж.Вашингтона 7В
Вул.Довга 33, 31, 35А, 35Б, 35В.
Вул.Довга 34, 30, 30А, 42, 44, 44А
Вул.Зелена 147
Вул.Зелена 153
Вул.Зелена 153А
Вул.Зелена 251
Вул.Зелена 254-254А, 256
Вул.Зелена 256А
Вул.Зелена 273
Вул.Зелена 273
Вул.Зелена 278, 266,-268
Вул.Китайська 12А
Вул.Лисинецька  22, 24, 25
Вул.Лисинецька 2А
Вул.Лисинецька 56-64
Вул.Пасіки-Галицькі
Вул.Пасічна  185, 185А, 187
Вул.Пасічна 113, 115, 140, 142, 144
Вул.Пасічна 123
Вул.Пасічна 127
Вул.Пасічна 127
Вул.Пасічна 127А
Вул.Пасічна 129
Вул.Пасічна 133
Вул.Пасічна 133, 135-167, 177
Вул.Пасічна 133-135
Вул.Пасічна 135
Вул.Пасічна 141
Вул.Пасічна 154, 154А, 154Б, 154В, 154Г, 154Д
Вул.Пасічна 167-177
Вул.Пасічна 83
Вул.Пасічна 84
Вул.Пасічна 84, 84А,  84Б, 84В, 84Г
Вул.Пасічна 87
Вул.Пасічна 93
Вул.Пасічна 93
Вул.Пимоненка 7
Вул.Пирогівка
Вул.Хлібна 1
Вул.Хлібна 4
Вул.Хлібна 4 , 4А.

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