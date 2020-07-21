Замість дороги – паркан: на Антоновича демонтували незаконно встановлену огорожу

На вулиці Антоновича у Львові комунальні служби демонтували неправомірно встановлений паркан, який частково перекриває шлях до будинків, перешкоджає руху автомобілів та облаштуванню дороги. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

На виконання рішення міської комісії ТЕБ і НС демонтаж неправомірно встановленого паркану на вул. Антоновича комунальні служби Львова розпочали ще вчора. Проте місцеві підприємці зірвали роботи та перешкоджали демонтажу. Натомість у мерії Львова кажуть, що, відповідно до містобудівної документації, на місці огорожі має бути облаштована дорога.

«Там недалеко є житловий будинок. Його мешканці справедливо вимагають, щоб вся дорога була вільна для проїзду. Бо на сьогодні там фактично є лише один проїзд, який дає можливість заїхати до їхнього житлового кварталу, тому це дійсно питання безпеки доїзду мешканців. Питання також інженерних мереж, які там проходять та потребують перевірки. Для цього треба було фізично цей паркан забрати, подивитись і зробити відповідні висновки… Ще раз хочу наголосити, що там має проходити дорога, це є чітко визначено у містобудівній документації», – зазначив заступник міського голови з містобудування Любомир Зубач.

За інформацією Франківської райадміністрації, відповідно до детального плану території цей проїзд є комунальною земельною ділянкою та відноситься до земель загального користування. Тому раніше на міжвідомчій комісії вже було прийняте рішення про демонтаж паркану.

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Фото: ЛМР