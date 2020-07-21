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У смертельній ДТП на Стрийщині загинуло двоє водіїв

Вероніка Рой

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У вівторок, 21 липня, на трасі Київ-Чоп у Стрийському районі сталася ДТП за участі чотирьох авто, в результаті якої загинуло двоє водіїв. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

ДТП сталася близько 12.00 на автодорозі Київ-Чоп неподалік села Угерсько Стрийського району. Водій автомобіля «Інфініті» виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з «Нісаном», після чого врізався в авто «Пежо Партнер». Також уламки автомобілів-учасників ДТП пошкодили автомобіль «Мазда».

У результаті аварії водії «Інфініті» та «Пежо» від отриманих травм померли на місці події. Також тілесні ушкодження отримала пасажирка «Пежо». Її госпіталізували.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці уточнюють особисті дані учасників та обставини дорожньо-транспортної пригоди.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Фото: Нацполіція Львівщини

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