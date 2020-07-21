У дитсадках та школах Львівщини створять майже тисячу додаткових місць

У рамках програми «Велике будівництво» на Львівщині обіцяють створити майже тисячу додаткових місць у дитячих садках та школах. Про це сьогодні, 21 липня, під час пресконференції заявив голова Львівської ОДА Максим Козицький, передає кореспондент Львівського порталу.

Він зазначив, що ця програма «цього року робить приціл на будівництво, реконструкцію закладів освіти, охорони здоров’я та спортивної інфраструктури».

Як інформують у пресслужбі ЛОДА, усі школи та дошкільні заклади, над якими працюють в рамках «Великого будівництва», мають запрацювати 1 вересня цього року. Відтак, 2,5 тисячі дітей будуть рости, навчатися і розвиватися в належних умовах. При чому в нашій області обіцяють додатково створити 483 місця у школах та 505 місць в садках. Окрім цього зазначається, що з’являться 142 нових робочих місця: в нових і оновлених закладах працевлаштують 66 педагогів та 76 технічних працівників.

«На ці об’єкти затверджено 201,3 млн грн бюджетних коштів. Найбільша частина грошей надійшла з державного фонду регіонального розвитку – 152 млн грн. Решта – це субвенція з держбюджету, кошти з обласного, місцевих бюджетів та інших джерел. Для продовження робіт загалом профінансовано 98,6 млн грн. Маємо гарний показник стосовно касових видатків. Вони склали 86,5 млн грн. Це втричі більше, ніж у травні. Станом на сьогодні на 13 об’єктах роботи тривають. Іще на 3-х скоро почнемо працювати. Бо тендерні процедури там уже на завершальній стадії», – цитує пресслужба ЛОДА Максима Козицького.

За його словами, це добудова школи та спортзалу у Новому Кропивнику на Дрогобиччині, реконструкція спортивного комплексу «Шахтар» у Червонограді, а також відновлення спортивного ядра та трибуну стадіону дитячої спортивно-юнацької школи у Буську.

Відтак у ЛОДА поінформували детальніше про проведені роботи на 13 об’єктах:

ШКОЛИ

У селі Дубаневичі Городоцького району триває будівництво школи. Зараз там уже завершені штукатурні роботи та залиті стяжки. Змонтована пожежна сигналізація, утеплено фасад котельні.

На Самбірщині, в селі Викоти, добудовують існуючу школу. Завершили вже внутрішні оздоблювальні роботи та благоустрій.

На Сколівщині, у селі Верхнє Синьовидне, проводять реконструкцію навчального закладу з добудовою. У корпусі, що там існує, розвели опалення. У новому – поклали підлогу, утеплили перекриття.

На базі 2-ї школи-гімназії у Трускавці створюють регіональний центр сприяння здорового способу життя. Там завершили фасадні роботи, перекрили мансардні приміщення.

У Бортятині на Мостищині також реконструюють школу і проводять добудову. Зараз там тривають внутрішні оздоблювальні роботи, змонтовано систему опалення, холодної та гарячої води. Облаштовано пандус і сходи.

САДОЧКИ

У селі Рудники на Миколаївщині завершують будівництво садка. Там вже зроблені внутрішні та зовнішні оздоблювальні роботи.

У садку в Борщовичах на Пустомитівщині вже є чистові стяжки та штукатурні роботи внутрішніх приміщень, прокладено внутрішні інженерні мережі.

На стадії завершення роботи у садку в Зимній Воді. Там вже є плитка, двері, у всіх кімнатах та коридорах завершено внутрішні оздоблювальні роботи.

У селі Чуква на Самбірщині триває реконструкція дошкільного закладу. Там у червні пошпаклювали внутрішні приміщення, поклали плитку на сходовій клітці.

Будівля садка у Великому Любені вже майже готова. Зараз там підводять мережі електропостачання та газопосатчання. Цей заклад зводять з нуля, він буде досить великий – на 150 місць. Матиме дві музичні зали, два спортзали.

СПОРТ

На стадіоні Львівського державного університету фізичної культури, на вул Черемшини, влаштовують зараз якісне покриття бігових доріжок і секторів.

Львівське училище фізичної культури теж буде мати потужне оновлення. На Княгині Ольги влаштовують мультифункціональний майданчик для занять ігровими видами спорту. Там зараз встановлюють тентове покриття. Основу вже облаштували.

Жителі Дублян на Самбірщині з нетерпінням чекають завершення капремонту місцевого стадіону. Зараз там облаштовано основу під бігові доріжки, змонтовано трибуни та покриття, систему поливу трави.

Довідка:

У березні 2020 року стартувала масштабна програма «Велике будівництво», ініційована президентом України Володимиром Зеленським, суть якої полягає в інфраструктурній розбудові країни. У рамках програми по всій території України протягом року заплановано будівництво чи реконструкція 600 об’єктів. Серед них, зокрема, 142 школи, 117 дитячих садків, 122 об’єкти спортивної інфраструктури, 212 приймальних відділень та 7 інших інфраструктурних об’єктів соціального, медичного та культурного спрямування.

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