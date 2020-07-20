Мешканці майже 200 будинків у Львові досі без гарячої води: адреси

У Львові станом на 20 липня гарячу воду отримують мешканці 911 будинків. Все ще призупинено гаряче водопостачання до 193 будинків. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«ЛМКП «Львівтеплоенерго» завершило гідравлічні випробування магістральних теплових мереж. Зараз тривають роботи з ліквідації виявлених поривів і пошкоджень на трубопроводах, та розпочався процес відновлення подачі гарячої води споживачам. Так, станом сьогодні на ранок гаряче водопостачання подається до 911 будинків», – інформують у мерії.

Водночас додається, що без гарячої води 193 будинки.

Зокрема, гарячу воду отримує 9 будинків Галицького району. Без гарячого водопостачання 2 будинки — вул. Венеціанова, 15 і вул. Вітовського, 38 — через ремонтні роботи на газовому обладнанні.

У Личаківському районі гарячу воду отримує 77 будинків, без — 36 будинків.

Так, через гідравлічні випробування внутрішньо квартальних теплових мереж до котелень на вул. Таджицька, 4а, вул. Довбуша, 20, вул. Солодова, 6, вул. Братуня, 9, до 30 липня призупинено подачу гарячої води в будинки на вул. Пасічна, 22, 38, 42, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 62б, 62 В, 70, Медової Печери, 5, 7, 9, 11, 27, 29, 39, 39а, Таджицька, 11а, Довбуша, 6а, Піскова, 7, 9, Солодова, 10, Студентська, 2; Коциловського, 20, 28, Братуня, 3, род. Крушельницьких, 3, 5.

Також будинки на вул. Ольжича, 13, Павлика, 3 Левицького, 25а, Академіка Павлова, 6, 6б не отримують гарячу воду через ремонтні роботи на газовому обладнанні.

У Сихівському районі гарячу воду отримує 316 будинків, без гарячої води 120 будинків.

Не отримують гарячу воду будинки на пр. пр. Червоної Калини, 113, 115, 117, 119, 121, 123,125, 127,129,131, вул. Трильовського, 16,18 через ліквідацію пориву теплової мережі до ЦТП № 16. Відновити гарячу воду планують сьогодні, 20 липня.

Через ліквідацію поривів на тепловій мережі до ЦТП на вул. Скорини, 22, вул. Стрийська, 53а, 59а, 69а, 101, Демянська, 18а, та на тепловій мережі від ТЕЦ-1, до 24 липня призупинено подачу гарячої води до будинків на вул. Скорини, 28, 30, 32, 36, 38, 40, Гашека, 20а, 22а, Стрийська, 47, 49, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 75, 101, 103, 77, 81, 107, 71а, 71б, 85, 85б, 87, 87а, 87б, 87 В, 89, 91, 93, 99, Демнянська, 16, 18, 4, 4а, 6а, 8,16а, 24, Бондарська, 16.

До 22 липня призупинено подачу гарячої води в будинки на вул. Кавалерідзе, 1, 2, 4, 5, 7, 9, 9а, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 21, Полуботка, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, Сихівська, 1, 3, 7, 9, 15, 17, 19, Антоненка-Давидовича, 1, 3, 7, 9, Коломийська, 1, 3, 5, 7, 9, 9а, 9б, 13, 13а, 15, 15а, 19, 19а, 23, Кос-Анатольського, 4, 12, 14, 16, 18, 22, пр. Червоної Калини, 93, 95.

Також 4 будинки на вул. Вернадського, 12, 14, вул. Хоткевича, 16а і пр. Червоної Калини, 135 не отримують гарячу воду через пориви внутрішньобудинкової системи. Роботи виконують балансоутримувачі будинків. Після завершення ремонтних робіт ЛМКП «Львівтеплоенерго» відновить подачу гарячої води.

У Франківському районі гарячу воду отримує 243 будинки, без гарячої води 30 будинків.

Зокрема, будинки на вул. Володимира Великого, 83, 85, 85а, 89, 91, 93а, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 109, 111, 113, Симоненка, 1, 3 не отримують гарячу воду через ліквідацію пориву на тепловій мережі до ЦТП на вул. Володимира Великого, 83а. Завершити роботи і відновити подачу гарячої води планують 21 липня.

Будинки на вул. Пулюя, 33а, 36 не отримують гарячу воду через ліквідацію пориву на тепловій мережі до ЦТП на вул. Пулюя, 36. Завершити роботи і відновити подачу гарячої води планують 23 липня.

Натомість сьогодні, 20 липня, планують відновити подачу гарячої води до будинків на вул. Моршинська, 11, вул. Кастелівка, 2, 40, вул. Тролейбусна, 40, вул. Бой-Желенського, 14, вул. Карпинця, 27, вул. Лукаша, 1, 2, 4, 5, вул. Відкрита, 1.

У Шевченківському районі гарячу воду отримують 266 будинків, без гарячої води 1 будинок на вул. Щепова, 4 через ліквідацію поривів на теплових мережах. Відновити гаряче водопостачання планують 21 липня.

Як повідомляв Львівський портал, із 15 червня у Львові стартували гідравлічні випробування тепломереж, на час яких призупиняється подача гарячої води мешканцям.

Раніше у мерії обіцяли провести цьогорічні гідравлічні випробування після завершення карантину.

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