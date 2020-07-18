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У Франції підпалили старовинний собор

Андрій Котенський

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У французькому Нанті горів собор XV сторіччя імені Святого Петра і Павла. Це один з найбільших католицьких кафедральних соборів країни, який є національним надбанням Франції. Пожежа виникла сьогодні вранці.

Як повідомляє Українська правда, причиною займання став підпал.

Начальник пожежної команди запевняє, що у даному випадку “сценарію Нотр-Даму” вже не буде, проте пожежникам точно доведеться працювати цілий день.

За його словами, вогонь повністю знищив орган собору, а платформа, на який він розташований, дуже пошкоджена і може провалитися.

Пожежники встановили, що осередків займання було одразу три – праворуч і ліворуч від нефу, та ще один – на рівні великого органу.

Прокурор Нанта повідомив, що наразі основною причиною пожежі вважають умисний підпал, відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, ввечері 15 квітня виникла масштабна ппожежа у Соборі Паризької Богоматері  Пожежникам вдалося зберегти 850-річну головну кам’яну споруду готичної будівлі, включаючи дві її вежі, але шпиль і дах повністю згоріли і обвалилися.

Із палаючого Собору Паризької Богоматері вдалося врятувати частину святинь, в тому числі терновий вінець Ісуса Христа.

Упродовж доби після пожежі на реконструкцію собору зібрали 700 мільйонів доларів. Здебільшого це пожертви бізнесменів та підприємств.

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