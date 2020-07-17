Кожен, хто віддасть свій голос за законопроєкт Бужанського, стане зрадником України, – депутати ЛОР

Депутати Львівської обласної ради сьогодні, 17 липня, провели під стінами Верховної Ради України у Києві виїзну позачергову сесію із вимогою не допустити ухвалення мовного законопроєкту нардепа від «Слуги народу» Максима Бужанського. Про це повідомляє пресслужба ЛОР.

Із цього приводу депутати облради ухвалили відповідну заяву, назвавши скандальний законопроєкт Бужанського черговою антиукраїнською провокацією та спробою наступу на українську мову.

«Стало відомо, що представники фракцій «Слуга народу» і «Опозиційна платформа – За життя» 17 липня 2020 року прагнуть здійснити антиукраїнський реванш і протягнути в парламенті законопроект №2362, внесений народним депутатом Максимом Бужанським, мета цього ганебного документа – тотальна русифікація української освіти», – наголошують депутати Львівської облради у своїй заяві.

За словами обласних обранців, ці зміни до чинних законів про мову й про освіту передбачають: скасування з 1 вересня 2020 року переходу учнів 5–11 класів російськомовних шкіл на українську мову навчання; дозвіл викладати «декілька» навчальних предметів російською мовою в усіх українських школах.

Отож, депутати ЛОР закликали президента Володимира Зеленського не допустити прийняття цього законопроєкту; монобільшість і голову Верховної Ради Дмитра Разумкова «зняти русифікаторський законопроєкт із розгляду та припинити дискусії щодо мовного питання раз і назавжди»; нардепів голосувати проти цього законопроєкту, якщо його таки розглядатимуть.

«Кожен, хто віддасть свій голос за цей проєкт, стане прямим колаборантом і учасником російської гібридної війни проти України, а значить – зрадником України та її європейського вибору… Закликаємо кожного відповідального українця, кожного народного депутата та просто всіх небайдужих стати на захист української мови та нашого з вами майбутнього. Маємо об’єднати зусилля і не залишити антиукраїнським силам жодного шансу! Сьогодні, як ніколи, настав час сказати рішуче: «НІ – русифікації України!», – мовиться у заяві ЛОР.

Як писав Львівський портал, звістка про намір Верховної Ради розглядати законопроєкт Бужанського збурила суспільство та частину нардепів. Останні закликали українців вийти 16 липня під стіни парламенту на протест, аби не допустити прийняття закону. Зокрема, депутати Львівської облради анонсували позачергове засідання під стінами ВРУ у Києві.

Вранці 16 липня під Верховною Радою зібралися більше 1000 людей на протест. 17 липня пікети проти скандального мовного законопроекту продовжилися.

Зазначимо, законопроєкт №2362 «Слуги народу» Максима Бужанського передбачає скасування частини закону про мову, яка вимагає перехід учнів 5-11 класів російськомовних шкіл на українську мову навчання з 1 вересня 2020 року. Тепер цей процес хочуть відкласти до 2023 року.

Але водночас проєкт закону Бужанського дозволяє і після 2023 року викладати 40-60% предметів російською мовою у 5-11 класах із навчанням мовою меншин (згідно з чинним законодавством – 20%). Також у всіх школах України можна буде викладати «один або декілька предметів», у тому числі російською мовою.

Комітет Верховної Ради цей законопроєкт відхилив. Не підтримує його і Міносвіти, мовний омбудсмен Тарас Кремінь. Нардеп, історик та публіцист Володимир В’ятрович заявляв, що законопроєкт Бужанського є тотальною русифікацією української освіти.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: ЛОР