«Всі вже втомилися»: Зеленський закликає не поспішати продовжувати карантин надовго

Президент України Володимир Зеленський закликав не поспішати продовжувати карантин більше, ніж на місяць. Про це він сказав під час традиційної селекторної наради, передає пресслужба Офісу президента.

Глава держави каже, що продовжувати карантин необхідно, спираючись на розвиток ситуації з коронавірусом в країні.

«Не треба поспішати з продовженням карантину надовго, треба діяти за розвитком ситуації. Всі вже втомилися від цього карантину. Потрібні чіткі рамки, як ми його продовжимо, щоб у людей були можливості для життя в безпеці, щоб міг функціонувати бізнес, щоб економіка не стояла на паузі. Тому спочатку продовжуємо на місяць, але не довше», – сказав Зеленський.

У відповідь міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що вже розроблено постанову зі змінами щодо існування карантину в Україні в цілому.

За документом, регіони буде поділено на чотири зони – «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону», де діятимуть чіткі критерії щодо обмежень. Обмежувальні заходи запроваджуватимуть залежно від ситуації, що виникає в тому чи іншому населеному пункті області.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів продовжив дію адаптивного карантину на території України до 31 липня. Зокрема, місцевій владі дозволили вирішувати, чи пом’якшувати карантин, зважаючи на рівень захворюваності.

Разом з тим, у МОЗ вже заговорили, що карантин в Україні можуть продовжити ще на місяць, але змінять його умови.

На Львівщині перший етап послаблення карантину на Львівщині ввели зі 7 липня. Відтоді знову запрацювали готелі, кафе і ресторани, спортзали та фітнес-центри. Також на території області дозволили масові релігійні заходи, але за умови дотримання соціальної дистанції. 13 липня на Львівщині дозволили відновити роботу дитячих садочків. Під послаблення потрапила й частина закладів культури, а також бази відпочинку.

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