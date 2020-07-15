Карантин в Україні продовжать на місяць, але змінять умови, – Степанов

Міністерство охорони здоров’я готує проєкт постанови, яким карантин продовжать ще мінімум на місяць. Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов, відповідаючи на питання про те, чи планує уряд на наступному тижні розглядати проєкти документів про продовження карантину.

Також у відомстві пропонують внести корективи в правила адаптивного карантину.

«У нас 31 липня закінчується карантин. Через ту епідемічну ситуацію, яка зараз є, ми не можемо відмовитися від обмежувальних заходів. Тому ми будемо продовжувати», – пояснив глава МОЗ.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів продовжив дію адаптивного карантину на території України до 31 липня. Зокрема, місцевій владі дозволили вирішувати, чи пом’якшувати карантин, зважаючи на рівень захворюваності.

Нагадаємо, на Львівщині перший етап послаблення карантину на Львівщині ввели зі 7 липня. Відтоді знову запрацювали готелі, кафе і ресторани, спортзали та фітнес-центри. Також на території області дозволили масові релігійні заходи, але за умови дотримання соціальної дистанції. 13 липня на Львівщині дозволили відновити роботу дитячих садочків. Під послаблення потрапила й частина закладів культури, а також бази відпочинку.

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