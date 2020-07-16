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Вчені прогнозують, що населення України до 2100 року зменшиться удвічі

Ольга Денисяка

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Дослідники з Вашингтонського університету вважають, що в переважній більшості країн рівень народжуваності до кінця 21 століття знизиться настільки, що чисельність їх населення сильно знизиться. Для України ж прогнозують зменшення нинішньої популяції більш ніж в два рази. Про це повідомляє Ліга з посиланням дослідження журналу The Lancet.

 

У повідомленні йдеться, що пік населеності Землі припаде приблизно на 2064 рік і складе 9,73 млрд людей, але вже до 2100-го цей показник складе не більше 9 млрд людей.

Для України вчені прогнозують зменшення населення з 44,6 млн до 17,6 млн у 2100 році.

Автори вважають, що лікнеп серед жінок найбідніших країн світу, які дають зараз основний приріст населення, призведе до широкого поширення контрацепції, після чого середній рівень народжуваності впаде до 1,7 дитини на жінку.

Інший прогноз негативний: людей старших 65 років до кінця століття буде не менше 2,4 млрд осіб, тоді як молодших 20 років – до 1,7 млрд.

Зараз на планеті проживають до 7,6 млрд осіб. Рік тому ООН прогнозувала, що в 2100-му у світі буде жити 10,8 млрд людей, а в Україні – 24,4 млн.

Прогноз базується на інформації про репродуктивну здатність населення країн, смертність, міграцію та інші показники з бази даних проекту Global Burden of Disease від Всесвітньої організації охорони здоров’я і приватних благодійників, в тому числі фонду Білла і Мелінди Гейтс.

Як повідомляв Львівський портал, в січні 2020 року колишній міністр Кабміну Дмитро Дубілет озвучив дані електронного перепису, згідно з якими чисельність населення України становить 37 млн 289 тис. осіб (станом на 1 грудня 2019 року).

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