У Львові вимагають створити притулок для тварин: що кажуть у мерії

15 липня під стінами Львівської міської ради зібрались десятки зоозахисників, які вимагали збудувати у Львові притулок для тварин. У мерії відповіли протестувальникам, що побудують притулок, однак проєкт, який розроблений в 2014 році, ще потребує коригування. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Сьогодні під стінами Ратуші відбулась зоозахисна акція «Львову – притулок для тварин». Пікетувальники заявили, що місту необхідний притулок для тварин, а мерія з 2012 року продовжує бездіяти і годувати їх пустими обіцянками.

Заступниця міського голови з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк запевнила, що притулок у Львові має бути, але його проєкт потрібно відкоригувати. Тому що проєкт щодо будівництва притулку для тварин на вул. Шевченка був зроблений ще в 2014 році. Його вартість на той момент складала 170 млн грн. Після коригування вартість буде складати вже 200 млн грн.

«Ми планували, що в цьому притулку будуть місця для 600 тварин – для 400 собак і 200 для котів. І, власне, там вони будуть утримуватися для того, щоб бути доглянутими, вакцинованими та здоровими. Наразі цей проєкт потрібно корегувати, тому що від 2014 року пройшов певний період часу і потрібна корекція. Ми плануємо, що, під час корегування, у проєкт ми внесемо певні зміни. Так, оновлений проєкт передбачатиме центр кремації тварин, сучасну ветеринарну клініку з грумінг – салоном та перетримкою тварин, тренувально-вигульний майданчик для собак, а також центр адопції та продовженої перетримки безпритульних тварин», – цитує Ірину Маруняк пресслужба Львівської міськради.

Як повідомляв Львівський портал, на початку березня виконком Львівської міської ради прийняв рішення передати ЛКП «Лев» проєктно-кошторисну документацію на будівництво Муніципального притулку для безпритульних тварин. Своєю чергою у ЛКП «Лев» заявили, що найближчими роками притулок не будуватимуть, адже законодавство України доволі лояльне до власників тварин, які викидають своїх чотирилапих улюбленців.

Зазначимо, що в.о. директора ЛКП «Лев» Андрій Пінчук заявляв, що у Львові потрібно облаштувати не просто притулок для тварин, а муніципальний центр, що надаватиме широкий спектр послуг та стане самоокупним.

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Фото: Facebook/Ірина Оршак