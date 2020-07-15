У Львові відкривають перехрестя Богдана Хмельницького – Опришківської

У середу, 15 липня, у Львові для приватного транспорту відкриють перехрестя вулиць Богдана Хмельницького – Опришківської. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Зазначимо, вранці 7 липня на перехресті вулиць Богдана Хмельницького – Опришківської підрядник, ТзОВ «Онур», починав облаштовувати асфальтне покриття. Відтак ця ділянка вулиці тиждень була непроїзною.

«Перша ділянка, яка була дуже критичною, – це перехрестя вул. Б. Хмельницького – вул. Опришківська була відкрита для проїзду одразу після заміни мереж, щоби дати можливість людям з вул. Промислової їхати в сторону Високого Замку. Але минулого тижня її закрили для того, щоб провести вже всі дорожні роботи до кінця. І ось сьогодні, 15 липня, після обіду перехрестя вул. Б. Хмельницького — вул. Опришківська відкривається вже для проїзду. А загалом ділянку вул. Б. Хмельницького до вул. Механічної планується відкрити до кінця вересня», – повідомив заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Андрій Білий.

Нагадаємо, ремонт вул. Богдана Хмельницького (від вул. Промислової до вул. Липинського) у Львові стартував на початку травня. Всі роботи відбуваються почергово: перший етап – на відрізку від вул. Опришківської до вул. Механічної.

Вул. Богдана Хмельницького ремонтує компанія «Онур» за 175,4 млн грн. Тут замінять дорожнє покриття, влаштують напрямні острівці на перехрестях, прокладуть велодоріжки, тротуари та встановлять зупинки громадського транспорту. На час ремонту дві маршрутки, які курсують вул. Богдана Хмельницького, курсують за зміненою схемою.

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Фото: ЛМР