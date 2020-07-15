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У Львові оновили підсвітку Головного залізничного вокзалу

Вероніка Рой

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ЛКП «Львівсвітло» оновило підсвітку Головного залізничного вокзалу. Відтепер нове освітлення має жовтий та білий кольори. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

«Ми частково переключили підсвітку до своїх мереж, замінили 18 прожекторів і 31 лампу, а також замінили 300 м кабелю. Оновлена підсвітка має жовтий та білий кольори, хоча у майбутньому ми плануємо залишити лише білий»,  зазначив директор ЛКП «Львівсвітло» Михайло Трач.

Нагадаємо, раніше КП «Львівсвітло» підсвітило низку храмів, зокрема, храм св. Ольги і Володимира, храм Всіх святих українського народу УГКЦ та церкву святого Йосафата, церкву Благовіщення Пресвятої Богородиці, що на вул. Пасічній. Також підприємство нещодавно облаштувало підсвітку церков святих Ольги та Єлизавети, Різдва Івана Хрестителя та Зіслання Святого Духа та Вознесіння Господнього ПЦУ.

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Фото: ЛМР

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