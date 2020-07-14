В Україні можуть продовжити адаптивний карантин

Кабінет міністрів на наступному тижні розгляне необхідність продовження карантину. Про це пише УП з посиланням на «Інтерфакс-Україна».

«На наступному тижні буде засідання Кабміну, на якому розглядатимуть питання необхідності продовження карантину», – повідомив інформований співрозмовник в Міністерстві охорони здоров’я.

Джерело також уточнило, що мова йде про продовження адаптивного карантину по регіонах.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів продовжив дію адаптивного карантину на території України до 31 липня. Зокрема, місцевій владі дозволили вирішувати, чи пом’якшувати карантин, зважаючи на рівень захворюваності.

Нагадаємо, на Львівщині перший етап послаблення карантину на Львівщині ввели зі 7 липня. Відтоді знову запрацювали готелі, кафе і ресторани, спортзали та фітнес-центри. Також на території області дозволили масові релігійні заходи, але за умови дотримання соціальної дистанції. 13 липня на Львівщині дозволили відновити роботу дитячих садочків. Під послаблення потрапила й частина закладів культури, а також бази відпочинку.

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