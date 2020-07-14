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Будувати на Львівщині храм конфесії, яка своїм центром має Москву, – аморально, – голова ЛОДА

Соломія Головіна

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Голова Львівської ОДА Максим Козицький прокоментував ситуацію щодо можливого будівництва церкви Московського патріархату в Золочеві. Він зауважив, що «споруджувати на Львівщині храм конфесії, яка своїм центром має Москву, – аморально».

 

«До мене, як голови Львівської ОДА, звертаються жителі Золочева з проханням зупинити спорудження церкви Московського патріархату. Стверджують, що на вулиці Івана Труша у райцентрі зводять будинок. І за документами – нібито житловий. Однак у людей є підозри, що насправді в цій будівлі буде храм УПЦ МП», – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Фото: nus.in.ua

Також Максим Козицький додав, що станом на сьогодні у Золочеві не зареєстровано релігійних організацій УПЦ Московського патріархату та жодна така організація не зверталася із заявою щодо реєстрації статуту. При цьому голова Львівської ОДА зауважив, що релігійні організації в Україні можуть діяти і без державної реєстрації, адже закон їм цього не забороняє.

«На мою особисту думку, споруджувати на Львівщині храм конфесії, яка своїм центром має Москву, – аморально. Якщо будівництво несанкціоноване, то його мають перевірити правоохоронні та контролюючі органи. А ЛОДА, зі свого боку, забезпечить об’єктивність та неупередженість такої перевірки», – резюмував Максим Козицький.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у Золочеві забили на сполох через можливе будівництво церкви Московського патріархату на вулиці І.Труша, 9. З цього приводу навіть скликали позачергову сесію міськради.

Додамо, що 14 липня о 18:00 год. громада Золочева збереться на протест сказати своє категоричне «Ні!» можливому будівництву церкви Московського патріархату у місті.

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