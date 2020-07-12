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«Ні – церкві Московського патріархату у Золочеві». Містяни збираються на протест

Соломія Головіна

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У Золочеві у вівторок, 14 липня, громада міста збереться на вулиці І. Труша, 9 сказати своє категоричне «Ні!» можливому будівництву на цій ділянці церкви Московського патріархату. Про це йдеться у опублікованому відео на Facebook-сторінці міського голови Золочева Ігоря Гриньківа.

 

Він повідомив, що депутати міськради, члени міськвиконкому та активісти всю ніч чергували на вулиці Труша і дійшли висновку, що у будівлі на території цієї ділянки вже підпільно проводять служіння.

Фото: nus.in.ua

«Сьогодні близько 8 год. ранку відчинилася брама і звідси вийшло до десяти людей. Це мешканці Золочева і прилеглих сіл. Будка на цій території за всіма ознаками використовується як місце для служіння…», – сказав Ігор Гриньків.

Він закликав містян масово прийти у вівторок, 14 липня, о 18:00 год. сюди на збори, щоби сказати категоричне «Ні!» церкві Московського патріархату у Золочеві. Також до участі запрошені духовенство, представники влади.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у Золочеві забили на сполох через можливе будівництво церкви Московського патріархату на вулиці І.Труша, 9. З цього приводу навіть скликали позачергову сесію міськради.

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