«Ні – церкві Московського патріархату у Золочеві». Містяни збираються на протест

У Золочеві у вівторок, 14 липня, громада міста збереться на вулиці І. Труша, 9 сказати своє категоричне «Ні!» можливому будівництву на цій ділянці церкви Московського патріархату. Про це йдеться у опублікованому відео на Facebook-сторінці міського голови Золочева Ігоря Гриньківа.
Він повідомив, що депутати міськради, члени міськвиконкому та активісти всю ніч чергували на вулиці Труша і дійшли висновку, що у будівлі на території цієї ділянки вже підпільно проводять служіння.
Фото: nus.in.ua
«Сьогодні близько 8 год. ранку відчинилася брама і звідси вийшло до десяти людей. Це мешканці Золочева і прилеглих сіл. Будка на цій території за всіма ознаками використовується як місце для служіння…», – сказав Ігор Гриньків.
Він закликав містян масово прийти у вівторок, 14 липня, о 18:00 год. сюди на збори, щоби сказати категоричне «Ні!» церкві Московського патріархату у Золочеві. Також до участі запрошені духовенство, представники влади.
Раніше Львівський портал повідомляв, що у Золочеві забили на сполох через можливе будівництво церкви Московського патріархату на вулиці І.Труша, 9. З цього приводу навіть скликали позачергову сесію міськради.
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Соломія Головіна