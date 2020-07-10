«Попи не будуть нам насаджувати ідеї «русского мира». Скандал у Золочеві через можливе будівництво церкви МП

У Золочеві сьогодні, 10 липня, скликали позачергову сесію міськради щодо недопущення будівництва церкви Московського патріархату на вулиці І.Труша,9. Про це повідомляє Львівський портал.

Щодо цієї ситуації на своїй сторінці у Facebook висловився міський голова Золочева Ігор Гриньків.

«Цей тиждень для мене розпочався також з тривоги, оскільки в понеділок до мене на особистий прийом прийшов отець Володимир Легкий та його син Богдан Легкий, котрі повідомили мене про ймовірність будівництва храму Московського патріархату у нашому місті на вулиці Труша», – наголосив він.

Зважаючи на те, що Золочівська міська рада з цього приводу не приводу не приймала жодних рішень? мер повідомив про цю ситуацію Золочівську РДА та СБУ.

Він пояснив, що храм МП можуть облаштувати на ділянці з житловим будинком, який придбала уродженка Почаєва Тернопільської області.

«14 серпня 2019 року особа на прізвище Шаховал Ольга Володимирівна набула права власності на частину житлового будинку та земельну ділянку на вулиці Труша, 9 в місті Золочів. Це підтверджується витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. У Золочівському відділі архітектурно-планувального бюро виготовлено будівельний паспорт на реконструкцію з розширенням індивідуального садибного будинку. У встановленому порядку оформлено декларацію на початок будівництво цього будинку, яку видає ДАБІ у Львові. На перший погляд, нічого підозрілого. Що насторожує мене? Новий забудівник Шаховал Ольга Володимирівна 1998 року народження, народжена у місті Почаїв Кременецького району Тернопільської області. У Золочеві її ніхто не знає. Її інтереси тут представляють треті особи. Ми всі розуміємо, що таке Почаїв, що таке церква Московського патріархату в Україні. Роман Кушнір, архітектор міста, оглянув схему забудови земельної ділянки, планування майбутньої забудови і припускає, що цілком можливо пристосування цього нібито житлового будинку під храм», – наголосив Ігор Гриньків.

При цьому міський голова Золочева додав, що наразі все це лише припущення, але «ті, що стоять за цією аферою, мусять розуміти, у Золочеві це не пройде так, як у Бродах».

«Там Московський патріархат купив житловий будинок і згодом «виросла» церква. Золочів’яни сильні і не тільки духом. Ми вже маємо практику як громадою не допустити самобуду, як це було на Вічевій. У Золочеві московські попи нам не будуть насаджувати ідеї «русского мира», – наголосив мер.

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Про результати позачергової сесії Золочівської міськради 10 липня на своїй сторінці у Facebook повідомила депутатка Львівської обласної ради, яка мешкає у Золочеві, Мирослава Бабінська:

«Прийшли священники різних конфесій, нечисленні громадяни. Обговорення було ґрунтовним: висловились і депутати, і духовенство. Одностайність була у тому, що не маємо допустити будівництва церкви країни-агресора. Прийнято рішення звернутися до голови ОДА, правоохоронних органів, ДАБІ для контролю за тим, що відбувається на вул. Труша, 9. Правильно і по закону».

Також депутатка додала, що ініціюватиме збір підписів під вимогою все ж заборонити МП у Золочеві.

«Нагадую всім, для кого «немарізниціякацерква»: це не церква, це ворожа диверсійна шпигунська структура, яка, ховаючись за високим парканом, пробує вити своє гніздо», – зазначила депутатка облради.

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