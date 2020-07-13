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Обвалений будинок на Дашкевича знесуть

Наталя Дуляба

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Міська комісія ТЕБ і НС вирішила повністю демонтувати аварійний будинок на вул. Дашкевича, 29, частина якого нещодавно обвалилась. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 13 липня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

 

Так, 1 липня на вул. Дашкевича, 29, що у Шевченківському районі, обвалилась частина аварійного будинку. Внаслідок події ніхто не постраждав, адже будівлю не експлуатують із 90-х років і тут ніхто не живе.

Після цього випадку на місці працювали фахівці, які встановили, що споруда перебуває у гостроаварійному стані. Основні несучі та огороджувальні конструкції будинку вже не підлягають ремонту чи підсиленню. Тому будівлю мають знести.

«Рекомендовано провести невідкладний повний демонтаж конструкцій, аби вберегти мешканців прилеглого будинку на вул. Дашкевича, 31, перехожих та водіїв автомобільного транспорту», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, останній масштабний обвал будинку у Львові стався взимку 2019 року. На вул. Личаківській, 7 обвалилась частина житлового будинку із 3 по 1 поверх. На щастя, ця частина будинку була нежитловою, тож ніхто не постраждав.

Після цього випадку міськрада заявила, що винним в обвалі є власник будинку, тому вимагатиме притягнення його до відповідальності. Згодом власник будинку пообіцяв відновити будівлю.

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