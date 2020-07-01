У Львові обвалилася стіна закинутої будівлі

У середу, 1 липня, на вулиці Дашкевича, 29 обвалилася стіна закинутої нежитлової будівлі. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

До рятувальників інформація про обвал на вулиці Дашкевича, 29 надійшла об 11:43 год. Як з’ясувалось на місці виклику, в закинутій двоповерховій нежитловій будівлі сталося руйнування стіни.

Потерпілих немає. Місце події огороджено.

Як повідомляв Львівський портал, ввечері 14 лютого 2019 року стався обвал у будинку №7 на вул. Личаківській. У будівлі з першого по третій поверх рухнула стіна. На щастя, ця частина будинку була нежитловою.

Після цього міськрада заявила, що винним в обвалі є власник будинку, тому вимагатиме притягнення його до відповідальності. Згодом власник будинку пообіцяв відновити будівлю.

Фото: ДСНС Львівщини