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На Донбасі загинули двоє українських військових

Ольга Денисяка

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13 липня російські збройні формування вкотре порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів загинув український військовий. Ще один – отримав несумісне з життям поранення, підірвавшись на міні. Про це Львівському порталу повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

 

У штабі зазначають, що ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї по позиціях підрозділів Об’єднаних сил неподалік Славного.

На превеликий жаль, внаслідок обстрілу противника Україна втратила одного захисника.

Ще одна трагічна подія сталася поблизу населеного пункту Зайцеве. Під час виконання бойового завдання внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої ще один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав важке поранення, несумісне з життям.

Раніше Львівський портал повідомляв, що на Донбасі внаслідок ворожого обстрілу загинув 31-річний Тарас Матвіїв. Як активіст та депутат Жидачівської райради неодноразово піднімав проблеми незаконних вирубок лісу.  Зокрема Львівський портал писав про Тараса Матвіїва у матеріалі «На Львівщині «шестеро спартанців» блокують кількамільйонну контрабанду Яценюка?».

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