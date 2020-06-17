Мешканці вийшли на пікет із вимогою відремонтувати розбиту «славнозвісну» дорогу Стрілки-Мшанець

У Старосамбірському районі місцеві мешканці перекрили трасу Львів-Самбір-Ужгород, вимагаючи провести капітальний ремонт дороги Стрілки-Мшанець. Про це повідомляє Львівський портал.

Обурені станом дороги жителі вийшли на протест вранці 17 червня. Станом на 15:00 год. люди досі перекривають дорогу.

Серед вимог пікетувальників: завершення проєктно-кошторисної документації на 13 км дороги; виділення коштів на капітальний ремонт всієї дороги; негайний початок капітального ремонту 4 км дороги типу «чорне шосе».

Як пояснив у коментарі Львівському порталу депутат Старосамбірської районної ради Іван Пикус, мешканці 11 довколишніх населених пунктів, які регулярно їздять дорогою, змушені були вдатися до таких кардинальних кроків, щоби про їхню проблему почули. Люди втомилися від пустих обіцянок влади і хочуть побачити реальні кроки.

«Коли їдеш кожного разу по цій дорозі зі швидкістю аж 9 км/год, то емоції переповнюють. Злий на весь світ і в той же час на себе, тоді починаєш думати і щось робиш для того, щоб та дорога стала рівною. Відтак люди об’єднались і почали організовувати акції. Десятки звернень не дають такого ефекту, як одне перекриття шляху. Звісно, це крайні міри, на які йдуть люди заради покращення дорожніх умов. Набридло, що кожного разу людей з 11 населених пунктів хочуть обманути, а не дати тверде слово. Давно вже ніхто не вірить в обіцянки, хочеться реальних робочих кроків», – зазначив Іван Пикус.

Нагадаємо, розбита дорога Стрілки-Мшанець стала «славнозвісною», коли навесні 2019 року місцеві жителі зняли там відеокавер на популярну пісню «Плакала» гурту KAZKA. Ідея зняти таке відео належить священику УГКЦ отцю Роману, який служить у трьох тамтешніх селах (Мшанець, Галівка, Плоске). Текст для відео написала дружина священника Наталія, а головну роль зіграв актор, студент ЛНУ ім. І.Франка Назар Титар зі Старого Самбора.

Згодом під час візиту на Львівщину тодішній прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що йому «прикро бачити, що є ще дуже багато невідремонтованих доріг» та запевнив, що гроші на їхнє відновлення є. Але для цього потрібен час.

Пізніше у ЛОДА стверджували, що дорожники візьмуться ремонтувати дорогу Мшанець – Стрілки. Проте ремонт відклали через брак фінансування.

Як повідомляв Львівський портал, жителі сіл Старосамбірщини також реєстрували петицію про капітальний ремонт дороги Мшанець – Стрілки на сайті Кабміну та Львівської облради.

Також ми інформували, що ремонт 13 км дороги Мшанець – Стрілки може коштувати орієнтовно 270-300 млн грн. І наразі триває виготовлення проєктно-кошторисної документації.

Фото: Facebook/анонс пікету, Іван Пикус