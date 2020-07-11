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Зеленський хоче скасувати обмеження зарплат чиновників через карантин

Соломія Головіна

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Верховна Рада на позачерговому засіданні 13 липня розгляне скасування обмеження зарплат чиновників на період карантину у 47 тисяч гривень, що раніше схвалили нардепи. Про це повідомляє УП.

 

У порядку денному позачергового засідання, ініційованого президентом, нардепам пропонують проголосувати за те, щоб вказане обмеження діяло не більше трьох місяців з дня застосування цієї норми.

Водночас запровадили верхню межу для заробітних плат чиновників ще 13 квітня, коли ухвалили держбюджет. Таким чином, у випадку схвалення парламентом, 13 липня термін дії обмеження має завершитись.

Як повідомляв Львівський портал,  наприкінці березня уряд пропонував, щоб до кінця 2020 року чиновники отримували меншу заробітну плату через пандемію коронавірусу.

За інформацією УП, 10 квітня президент Володимир Зеленський просив нардепів підтримати обмеження зарплат чиновників на період карантину. Нардепи ухвалили 13 квітня зміни до держбюджету, якими на період карантину визначили граничну суму зарплат чиновників та суддів у 10 мінімальних заробітних плат. (Мінімальна зарплата наразі встановлена на рівні 4723 гривні). Пізніше Вища рада правосуддя заявила, що тимчасове обмеження суддівської винагороди порушує конституційні гарантії як незалежності суддів, так і судової влади в цілому. Аналогічне рішення прийняли і у Кабміні для керівників виконавчих органів та членів наглядових рад держкомпаній.

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