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Кабмін скоротить зарплати топ-чиновникам

Ольга Денисяка

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Уряд пропонує, щоб до кінця 2020 року чиновники отримували меншу заробітну плату через пандемію коронавірусу. Про це на сторнці у Facebook написав прем’єр-мінітр України Денис Шмигаль, передає Львівський портал.

 

До кінця цього року для держслужбовців, які отримують оплату в розмірі понад 10 мінімальних ставок (зараз 47 тисяч гривень), відбудеться скорочення зарплат до половини початкової суми.

Денис Шмигаль зазначив, що це не стосується чиновників, які активно протистоять поширенню коронавірусу і причетні до національної безпеки і оборони.

Також Кабмін хоче на 30% зменшити розмір оплати праці й винагороди керівникам та членам наглядових рад держпідприємств та держкомпаній.

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