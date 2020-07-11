Доба на Донбасі: один захисник загинув, ще троє поранені

Минулої доби, 10 липня, на Донбасі загинув один український військовий, ще троє отримали поранення. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

Як зазначається, 10 липня збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями 120-ти та 82-х мм міномети, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, протитанкові ракетні комплекси та стрілецьку зброю.

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів один український захисник загинув, ще троє – отримали поранення.

«Для придушення вогневих засобів загарбників наші оборонці оперативно застосували штатне озброєння та чітко дали зрозуміти окупантам, що їхня злочинна діяльність не залишиться безкарною. Українська відповідь була адекватною – після чого ворог припинив свою активність», – мовиться у повідомленні ООС.

За підтвердженими даними розвідки, минулої доби наші захисники знищили трьох та поранили ще трьох загарбників.

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